Así reaccionó Laura Pausini tras su estrepitosa caída en Milán: "Gracias por los mensajes de preocupación"

Laura Pausini estaba en plena actuación en Milán cuando el mayor infortunio para un cantante sucedió: cayó escaleras abajo debido al vestido que llevaba. La cantante se enredó en el largo vestido que llevaba y las botas altas tampoco ayudaron a que pudiese frenar la caída tan dramática que vivió mientras interpretaba su canción 'Zero'. A pesar de la gravedad de la caída, no dudó en dejar de sonreír y cantar en ningún momento reponiéndose así con gran soltura de un momento complicado. El vídeo del incidente no tardó en hacerse viral en redes sociales, principalmente en TikTok y X y ante el aluvión de personas que se han interesado por la salud de la italiana, ella no ha dudado en pronunciarse al respecto.

Pausini dedicaba unos minutos de su tiempo para calmar a los fans que se preguntaban cómo se encontraba la artista después de tan estrepitosa caída en el escenario, de la cual no hubo que lamentar lesiones afortunadamente. A través de las historias de Instagram la cantante manifestaba la gratitud que sentía hacia todos los que se habían preocupado por ella. "Gracias a todos por los mensajes de preocupación tras mi caída en el escenario pero estoy bien, no me pasó nada tanto que anoche hice un nuevo concierto cantando y bailando y saltando... además la gira continúa en Europa ahora... Me resbalé pero no me pasó nada".

Mensaje de agradecimiento de Laura Pausini a sus fans / @laurapausini

Este es el comunicado que la artista subía para pronunciarse al respecto de la caída sufrida en Milán y que ha dejado en varios idiomas para que todos sus fans puedan entender lo que ha escrito la cantante.

Laura Pausini estará en España en diciembre

La cantante italiana estará en España los próximos 5 y 7 de diciembre y lo hará para dar dos conciertos en las ciudades de Málaga y Pamplona respectivamente dentro de la gira World Winter Tour 2024. Tras varios años de ausencia dentro del panorama musical, la artista de 50 años, se vuelve a subir a los escenarios y celebra los que son sus 30 años de carrera dentro de la música. Una fecha muy emotiva para la italiana que comenzó en 1993 en el festival de San Remo y desde ese momento, se convirtió toda una celebridad en su país de origen y más tarde conquistó a todo el mundo con su música.

En el concierto de Málaga la cantante ha conseguido colgar el cartel de sold out y en el de Pamplona aún no, pero quedan muy pocas entradas disponibles a la venta. Por el momento estos son los dos últimos conciertos de Laura Pausini contempla en España, quizás en un futuro exista la posibilidad de que la artista vuelva a pisar los escenarios españoles.