Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ya han elegido el nombre de su hijo

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se convertirán en padres dentro de poco tiempo y es que la hija de Terelu Campos se encuentra ya en la última etapa del embarazo. La joven pareja esperan con gran ilusión la llegada del primer hijo de ambos y hasta ahora era un misterio qué nombre iba a tener el recién nacido, pero las redes sociales en esta ocasión le han jugado una mala pasada a la influencer y ha filtrado sin querer cómo se llamará su retoño.

El nombre elegido ha sido Carlo, de manera que seguirá la tradición familiar y se convertirá en el tercera generación de Carlo Costanzia, algo que sin duda llena de orgullo al padre de la criatura. Tanto Carlo Costanzia como Alejandra Rubio siempre se han mantenido herméticos en cuanto a todo lo relacionado con el bebé que está en camino, lo único que han mostrado a la prensa es que están muy contentos de la próxima paternidad y también compartieron su alegría al enterarse que sería un niño lo que venía en camino. Más allá de esos pequeños detalles han preferido guardar silencio respecto a su primogénito.

Este fin de semana, Alejandra Rubio ha querido guardar un poco de reposo y quedarse en casa tranquilamente, probablemente preparando los últimos detalles antes de que llegue el pequeño. Ha sido en una historia de Instagram aparentemente inocente donde se ha colado el nombre del hijo de la influencer, en él mostraba la cuna de su hijo en la que hay una gran multitud de peluches y la colaboradora de televisión escribía "Busca a la intrusa" refiriéndose a una de sus mascotas -un chiguagua-. En ese plano se puede apreciar un osito que lleva escrito 'Carlo' en azul, desvelando así el secreto mejor guardado hasta el momento.

Imagen donde aparece el peluche con el nombre del hijo de Alejandra Rubio y Carlo Constanzia / @Alerubioc

Carlo Costanzia no será un padre ausente en los primeros meses de vida del bebé

En la revista Lecturas publicaron la información de que Carlo Costanzia participaría en el programa Supervivientes al poco tiempo de hubiera nacido su bebé. Según afirmaba la revista, la negociación estaba avanzada y el hijo de Mar Flores recibiría una gran suma de dinero, algo que sin duda sería un gran alivio para la economía familiar, no obstante las tornas parecen haber cambiado y Alejandra Rubio fue la encargad de desmentir esta información "Luego os sorprendéis cuando un día me levanto cruzada y pongo un mensaje en Instagram diciendo que la prensa a veces es agüita. Pues a esto es a lo que me refiero (...) No me quiero meter con ninguna revista, ni quiero tener problemas con nada, pero llevar en portada una información falsa...es un poco fuerte el temita". "Igual que me lo han hecho a mí todos los años. Él ha dicho que no rotundamente. Ni se ha negociado, ni se ha preguntado, ni se ha llegado a hablar de nada de nada. La única supervivencia que va a hacer Carlo van a ser las noches sin dormir cuando tengamos a nuestro hijo'", concluyó la hija de Terelu Campos.

María Patiño en su programa, Ni que fuéramos Shhh, fue la que desveló los motivos exactos por los que Carlo Constanzia no participaría en Supervivientes y se trata de nada más y de nada menos de que exisitía la posibilidad de que se reencontrase con su ex, Jeimy. Esta hecho habría hecho estallar a Rubio y por eso habría impedido que el padre de su hijo concursara en este reality.