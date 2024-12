Así reacciona Mario Casas a las fotos del beso entre su hermano Óscar y Ana Mena

Mario Casas estaba en los Premios Forqué 2024 cuando en la alfombra roja mientras atendía a los medios le preguntaron por su hermano Óscar. Quiso desviar la atención al principio, pero la reportera del programa Fiesta de Telecinco le mostró las imágenes en la que aparecen Óscar y Ana Mena besándose en plan calle en Madrid. La compañera comenzó: "Tengo que preguntarte por tu hermano Óscar, ¿tiene pareja ahora?", ante esta pregunta, el joven se puso bastante nervioso y comenzó a tocarse la cara de manera incesante y respondía: "Ostras, me estáis preguntando demasiadas cosas de mis hermanos, no tengo ni idea", contestaba risueño.

Después de que la reportera le mostrara las imágenes inéditas, el actor se giró inmediatamente a su otro hermano, Christian, que lo acompañaba y le decía "Escríbele que le han pillado". "Yo es que con Óscar hablo mucho, pero tampoco... ¿Qué quieres que te diga?", decía entre risas el protagonista de A tres metros sobre el cielo.

La relación de Ana Mena y Óscar Casas

Ana Mena acudía recientemente a El Hormiguero para promocionar la nueva película que ha estado rodando junto al actor Óscar Casas, ídolos. Se trata de una coproducción hispano italiana dirigida por Matt Whitecross que cuenta con ambos como protagonistas y que se ha empezado a promocionar como una suerte de nueva Tres metros sobre el cielo, fenómeno en taquillas protagonizado por el mayor del clan Casas, Mario. Con la confirmación de esta nueva relación entre el actor y la cantante que la química que había entre ellos delante de cámaras ha traspasado la pantalla y quieren darse una oportunidad en la vida real.

Sergio Garrido fue el paparazzi que pilló por sorpresa a Mena y Casas dándose un apasionado beso en la calle, así lo comentó en el programa de Telecinco. "Me había llegado un rumor pequeñito y lo he podido confirmar. Estas cosas al final se hacen grandes... Alguien me llamó y fui rápido. Les cogimos por cinco minutos, si hubiera llegado más tarde me lo habría perdido. Fue justito", explicaba Garrido.

"Ellos quizá se enteren ahora de que les hemos pillado porque hemos dicho que fue en Usera (en Madrid). Él la coge de la cabeza y la besa con fuerza. Fue un beso de absoluta pasión. Ella se rinde a él y este la coge con mucho cariño", añadía el paparazzi.

A finales de noviembre, Óscar Casas publicaba un breve vídeo en el que explicaba que el rodaje de esta película le había ofrecido la oportunidad de vivir experiencias únicas. "Esta película me ha hecho vivir unas experiencias únicas… y no puedo estar más agradecido a todo el equipo y a cada una de las personas que han hecho posible esta locura de rodaje. Representar por primera vez en ficción el mundo de Motogp y conseguir estar a la altura no ha sido fácil… pero hoy 29 de noviembre, último día de rodaje y escuchando a @anamenaoficial, no puedo estar más feliz de todo lo que hemos conseguido… EN 2025 "IDOLOS“EN TODOS LOS CINES BRUMMM BRUUUUUUUMMM".