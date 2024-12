Belén Esteban habla sin tapujos de su carrera en televisión: "Hubo una época en la que vendí mi vida cara, y ya las últimas en Telecinco, muy baratas"

Belén Esteban es uno de los rostros más conocidos de la televisión, es parte de la cultura popular española y aunque ahora mismo no esté en su momento más álgido en cuanto a su carrera televisiva se refiere, ha pasado por el pódcast de Nude Proyect y en una entrevista de más de una hora ha hecho un repaso a lo largo de sus diferentes etapas que ha vivido profesionalmente. Ha mencionado a Jesulín y su "época mala" no se ha dejado nada en el tintero y ha aprovechado la plataforma para hacer una reflexión acerca de cómo cambió su vida personal para convertirse en todo un fenómeno que arrasa en personas de todas las edades.

La vida privada de Belén Esteban ha sido en contadas ocasiones privada y es que la conocida como "princesa del pueblo" ha reconocido que "yo he vendido mi vida porque necesitaba dinero". Esta es la realidad que se esconde detrás de una vida de exclusivas tanto en revistas como en televisión. La madrileña también ha comentado durante la charla que no siempre fueron fáciles de asumir las peticiones que se realizaban en estas entrevistas y exclusivas.

"Cuando empecé, me llamaban de todos lados y yo no tenía nada. Vendía mi vida porque necesitaba dinero. No me arrepiento", ha afirmado Esteban en el pódcast. "Contar mi vida no me da vergüenza. Hay quien dice que lo hace para que la gente se entere, pero la realidad es que lo haces porque te pagan", sentenciaba la colaboradora. Belén Esteban ha querido contar que aunque ha ganado mucho dinero vendiendo su vida, después de haber ganado los dos realities en los que ha participado el dinero obtenido en Gran Hermano VIP o ¡Mira quién baila!, los ha donado íntegramente. Este dato era desconocido para la mayoría de la audiencia como la propia Belén ha reconocido. "Todos los realities que he ganado, lo he donado, aunque eso tampoco se dice", afirma.

A lo largo de su carrera profesional Belén Esteban ha pasado por diferentes momentos, ha habido años y etapas en las que ha ganado muchísimo dinero vendiendo su vida. Afirma también, que las condiciones actuales en la televisión han cambiado mucho y que ya no se paga lo que se pagaba antes por las exclusivas y las entrevistas. "Hubo una época en la que vendí mi vida cara, y ya las últimas en Telecinco, muy baratas", se sinceraba en Nude Proyect.

Respecto a su hija, la colaboradora está muy orgullosa de que Andrea no participe de este mismo ambiente porque sabe lo que hay detrás y prefiere que se mantenga al margen. Una decisión que su hija ha tomado desde que es mayor de edad. Tano a Andrea como a Miguel, marido de Belén Esteban, le han ofrecido grandes sumas de dinero por participar en algunos programas de televisión y ambos han rechazado las ofertas a pesar de tener encima de la mesa cantidades muy generosas. "Eso me llena de orgullo. Para una niña jovencita, que te llamen de Supervivientes y te ofrezcan 40.000 euros a la semana es muy tentador, pero yo sé cómo son ellos y respeto su decisión" afirmaba Belén Esteban.