María y Marta Pombo se deshacen de sus empresas de moda más importantes

María Pombo y su hermana Marta han sido socias de una marca de ropa que hasta hace muy poco las dos vestían con cierta asiduidad: Tipi Tent. Las dos parecen haber concluido su etapa como empresarias de esta firma, ya que ambas han optado por dejar de ser socias de Luis Giménez, primer marido de Marta Pombo y socio de Tipi Tent. Se trata de una decisión meditada y es que ambas encaran nuevos proyectos de cara a 2025 que no les permiten dedicarle tanto tiempo y energía a esta marca como lo hacían anteriormente. Luis es el único socio inicial que queda a día de hoy en la compañía después de que las hermanas Pombo se hayan desvinculado de la marca.

Tipi fue la primera marca en la que las Pombo decidieron arriesgar en el mundo de la moda y tras varios años de buenos números y conseguir vender lo que traían gracias a las campañas que ambas realizaban en redes sociales, su marcha ha sido inexorable. Para Marta Pombo dejar la empresa que había creado con su hermana pequeña y su ex pareja ha sido determinante para poder poner punto y final al trato con el que fuera su primer marido. La joven disfruta ahora de su vida junto a su marido, Luis Zamalloa con el que tiene tres hijas en común, Matilda y las mellizas María y Candela.

María y Marta hacía tiempo que se habían desvinculado emocionalmente y físicamente de todo lo relacionado con la marca, el día a día lo dirigía Luis y tras el cierre de la tienda física, ambas hermanas optaron por una retirada y dejarle en exclusiva el negocio a Luis Giménez. Abandonar Tipi supone una liberación para las hermanas y es que en esta etapa donde la maternidad y el trabajo con otras marcas es cada vez mayor tienen menos tiempo para poder gestionar otras empresas.

María Pombo también ha puesto distancia con Name the Brand, aunque por el momento no ha conseguido desvincularse totalmente, la madrileña no está presente en la gestión diaria de la empresa y aunque le tiene un cariño especial porque la ha llevado en momentos muy importantes de su vida. A pesar de ello, para la menor del clan Pombo ha llegado el momento de decirle adiós a esta marca y enfocarse en nuevos proyectos.

En el mundo de la hostelería, la influencer emprendió creando la Martinuca, una empresa dedicada las tortillas de patatas que además tienen reparto a domicilio. Este negocio sí les ha salido redondo tanto a ella como a sus socios: el futbolista Adrián González Morales, hijo de Míchel, y su mujer e íntima de María, Natinat Coll. Según los datos que se reflejan en el Registro Mercantil, en 2023 facturaron más de 1,7 millones de euros. María Pombo sigue los pasos de su padre, Víctor Pombo -conocido como Vituco o Papín- que tiene un restaurante de éxito llamado Camino Food&Drinks. Habrá que esperar para ver cuáles son los próximos pasos de María Pombo como empresaria, si se lanza de nuevo a la aventura en este 2025 o mantendrá lo que le va bien y se dedicará a ser la imagen de las marcas.