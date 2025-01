Así queda la lista de nominados de 'GH DÚO 3' tras conocerse el primer salvado

En el Debate que presenta Ion Aramendi se han podido conocer todos los detalles acerca de lo sucedido en la gala del jueves con los nominados. Durante el programa el presentador comunica quién de los que pertenece a esa lista es el que menos votos tiene y se salva, una decisión que no ha sido comunicada a todos los concursantes del reality, en esta ocasión la organización ha optado por darle esta información a un solo miembro de la casa de Guadalix de la Sierra, Dani Santos.

En el juego realizado para poder saber quién era la persona salvada de la lista de nominados solo ha habido un ganador, Dani Santos y ha sido a él en exclusiva a quien han informado de la persona que ya no tendrá que temer por su puesto dentro del programa. Para darle más emoción al asunto, el joven no ha querido compartir esta buena nueva con el resto de sus compañeros, sino que ha preferido darle más emoción. Santos se ha alegrado mucho de que el salvado haya sido Óscar Landa. "Me encanta. Yo quería que se salvara el primero, estoy muy contento", reconocía Dani cuando Ion Aramendi le comunicaba que su compañero no estaba nominado.

Actualmente, la lista de nominados oficiales solo la sabe Dani Santos y está compuesta por Maica, Ana Herminia, Álex Ghita, Javier y Romina Malaspina. Si todo sigue como las semanas anteriores, alguno de ellos podrá salvarse de la nominación el martes, aunque habrá que esperar hasta esta jornada para averiguar si todo avanza según lo previsto o si hay algún cambio de última hora.

El pasado jueves hubo movimiento en la lista de personas nominadas y es que el trío formado por Marieta, Sergio y Manuel Cortés aprovechó el privilegio adquirido para sacar a uno de los nombres que figuraban entre los nominados y meter a dos en su lugar. De esta manera, salía de la lista Miguel Frigenti y entraban en ella Maica y Óscar Landa. Movimiento que descubrieron en la jornada dominical el resto de sus compañeros cuando vieron el vídeo emitido del momento en el que los tres deciden sacar a Frigenti de los nominados.

Las reacciones de los nominados ha sido muy diversa, mientras que Landa se lo tomaba con mucha calma y lo asumía como parte del juego y de la competición, ha sido más exagerada la reacción de Maica que no entendía por qué habían hecho eso sus compañeros. "Me encuentro sorprendida. Considero que tengo bastante afinidad con Sergio y Marieta. Y hay personas en la casa con las que tienen menos afinidad", comentaba algo enfadada Maica a lo que los tres aludidos, respondía: "los tres nos llevamos muy bien con vosotros. No os queríamos nominar, pero solo nos quedaban tres parejas. Todos los demás estaban nominados".