Aurah Ruiz desvela el motivo de su abandono de 'GH DÚO 3'

La gala de GH DÚO 3 ha sido de lo más intensa y es que los concursantes de la casa de Guadalix de la Sierra han tenido que vivir la primera expulsión, la de Vanessa y los tres nuevos nominados, también han visto partir a Aurah Ruiz. La influencer no era una concursante oficial del programa y tras pasar una semana con sus compañeros de edición la canaria tiene que poner tierra de por medio y abandonar el concurso por motivos personales.

Los espectadores descubrieron el domingo que Aurah Ruiz no era parte oficial del elenco del programa, pero sus compañeros estaban completamente a oscuras con respecto a este tema, de ahí la gran sorpresa que se llevaron durante la jornada del jueves. No podían creer que Aurah abandonase el reality con el que estaba tan ilusionada, pero aunque a ella le hubiera encantado seguir formando parte del elenco del programa, no podría haberlo hecho.

Aurah Ruiz ha querido ser leal a sus compañeros y les ha explicado el motivo por el que tiene que abandonar el concurso. "Yo era concursante, pero mi padre no se podía quedar con el niño y Jesé estaba en Malasia. Yo dije que no iba a entrar y el programa me dijo te queremos aunque sea una semana, y mi padre accedió a quedarse con el niño y yo vine a pasar una semana con ustedes. Todo lo que habéis visto, pues ha sido lo que yo he trabajado con la organización", explicaba la canaria.

Si por ella hubiese sido sí que habría sido concursante de plena ley como el resto de personas que viven en la casa de Guadalix de la Sierra, pero debido a su situación familiar la joven debe ser responsable y volver a cuidar de su hijo porque el padre no se encuentra en España. El futbolista Jesé actualmente está en Malasia trabajando y eso le impide poder ejercer la paternidad de forma activa, de manera que Aurah Ruiz debe renunciar a su concurso para poder seguir con los cuidados del hijo menor que la pareja comparte.

En 2024, cuando la canaria estuvo concursando en Supervivientes, fue Jesé el que se quedó al cargo del pequeño porque en ese momento su vida laboral se encontraba en pausa. Fue el momento perfecto para que Aurah Ruiz pudiese ir a Honduras sin ningún temor porque el padre era el responsable de los cuidados del hijo que tienen en común. En esta ocasión, los proyectos profesionales de Jesé lo han llevado a Malasia, de manera que han tenido que buscar una solución alternativa para ver quién se quedaba con el pequeño mientras los dos progenitores estaban fuera de casa y ha sido el padre de Aurah el que ha estado durante una semana cuidando al hijo de ambos.