El príncipe Harry desmiente los rumores de su divorcio de Meghan Markle

El príncipe Harry se ha cansado de que la prensa se pase el día buscándole algún conflicto extra, suficiente tiene ya con los que lleva encima, por eso no ha dudado en dar declaraciones para desmentir los rumores de divorcio de su mujer, Meghan Markle. La pareja ha reaparecido en actos públicos, pero lo han hecho por separado y eso ha supuesto que se reavivase la polémica de la posible separación de los royals. Nada más lejos de la realidad, el hijo de Carlos III viajó en solitario a Nueva York para acudir a la Cumbre DealBook de 2024 y fue en esta ocasión donde un periodista le ha preguntado acerca de los rumores de divorcio.

"He buscado noticias sobre ti en Google y hay gente que está fascinada por todo lo que haces constantemente. Están fascinados por el hecho de que Meghan está en California ahora mismo y tú estás aquí. Hay artículos por todas partes sobre, ya sabes: '¿Por qué estás haciendo eventos en solitario? ¿Por qué no los estáis haciendo juntos?", le ha planteado el columnista Andrew Ross. A pesar de que no suele contestar a este tipo de cuestiones, el príncipe de Gales no ha querido desaprovechar esta oportunidad.

"Aparentemente, nos hemos comprado o mudado entre 10 y 12 veces. Al parecer, también nos hemos divorciado unas 10 0 12 veces. Así que es como... ¿Qué?" Afirmó que este tipo de comentarios lo único que pretenden es hacerle daño tanto a él como a su familia y por eso los ignoran constantemente. "Es difícil seguir el ritmo, pero por eso lo ignoras. Las personas por las que más me siento mal son los trolls", dijo. "Sus esperanzas se construyen y construyen, y es como, 'Sí, sí, sí, sí, sí', y luego no sucede. Así que lo siento por ellos. De verdad que lo siento".

Meghan Markle en solitario en una alfombra roja en Los Ángeles

La duquesa de Sussex estuvo presente en una gala que se celebró en Hotel Beverly Wilshire en Berverly Hills y estuvo acompañada de su amigo Tyler Perry. La reaparición de Markle en solitario avivaba los rumores aunque sin duda, ha copado multitud de portadas por todo el mundo debido a su maravilloso atuendo. La esposa del príncipe Harry posaba deslumbrante en la alfombra roja con un vestido negro de Oscar de la Renta. Un vestido sencillo de palabra de honor, pero que ha conseguido cautivar a todos los periodistas, tanto americanos como de Reino unido, que han alabado el buen gusto de Meghan Markle.

La nuera de Carlos III no quiso hacer ningún tipo de declaraciones a la prensa, ni de los rumores de divorcio, ni de absolutamente nada, se limitó a posar tanto sola como acompañada de su querido amigo, Tyler Perry.