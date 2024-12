Estos son los primeros concursantes oficiales de 'GH DÚO'

GH Dúo está a punto de comenzar, una vez pasen las navidades, la casa de Guadalix volverá a abrir sus puertas para ofrecer a los telespectadores una nueva edición, la tercera, de este formato donde las caras conocidas del mundo de la televisión se muestran tal cal son en el día a día. En esta edición los concursantes participan por parejas y por ahora los confirmados son dos mujeres: Marieta y Ana Herminia. Aún faltan muchos nombres por confirmar, pero con el paso de los días la cadena irá desvelando quiénes se suman a este listado de personas que convivirán en la casa más famosa de la televisión.

¿Quién es Marieta?

Para aquellas personas que no hayan visto La isla de las tentaciones no sabrán quién es esta joven. Marieta se dio a conocer en este programa de Telecinco junto al que era su pareja, Álex Girona y después de formar aparte de este reality, dio el salto a Honduras y concursó en Supervivientes 2024, una experiencia única y que ha permitido qué gran parte de la audiencia pudiera saber quién era. Actualmente, está con Suso Álvarez y el gran sueño de esta joven era poder participar en Gran Hermano. "Estoy muy ilusionada de volver y de entrar al programa, para mí es un sueño desde que tengo uso de razón, lo he visto siempre en casa con la familia". La que asegura que "no tiene miedo" a nada ni con quién pueda llegar a concursar.

Ana Herminia, segunda concursante de 'GH Dúo'

La nuera de Bárbara Rey será la segunda concursante que ha sido confirmada por Telecinco que participará en esta edición del reality. Ana Herminia es una de las grandes protagonistas de esta edición, ya que en estos momentos, Bárbara Rey se encuentra en el foco mediático después de conceder una entrevista de lo más controvertida con asuntos de su vida privada en los que se incluye al rey emérito, Juan Carlos.

Ana Herminia es la pareja de Ángel Cristo Jr. y fue su defensa en el plató de Supervivientes la que impulsó su carrera en el mundo televisivo. La joven se desplazó hasta Honduras para casarse con su pareja en directo. Pero en esta ocasión será ella la verdadera protagonista de la historia y la audiencia podrá conocerla más en profundidad. Ha sido la propia Ana la que ha comunicado a sus seguidores a través de las redes sociales que va a participar en este programa de Telecinco. "Quiero anunciaros que soy concursante oficial de GH Dúo. Estoy muy emocionada de poder compartir con vosotros 24 horas, nos vemos muy pronto".

En principio, se cuenta con que Gabriela Guillén, madre del hijo de Bertín Osborne también esté presente en esta edición del concurso, aunque no ha sido confirmado de manera oficial aún. Habrá que esperar unos días para que la lista de nombres se vaya completando antes de que llegue el inicio del reality que será a primeros de enero.