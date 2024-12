Manu Tenorio confiesa tener un trastorno: "Yo soy TDH"

Manu Tenorio pasó a ser famoso tras su paso por la academia de Operación Triunfo, el sevillano compartió espacio en la primera edición de este programa junto a David Bisbal, Chenoa, David Bustamante, Nuria Fergó o Rosa López, entre otros. Desde entonces, el joven ha podido seguir su camino dentro de la industria y a día de hoy vive de la música, ya que compone y canta canciones desde hace más de dos décadas. Últimamente, el sevillano ha copado numerosos titulares y las redes sociales han enloquecido con él debido a problemas personales con los inquilinos de una de sus viviendas.

Tenorio aparecía en la tarde del lunes en el programa de Y ahora Sonsoles para promocionar su nueva música y durante la entrevista, el de Sevilla aprovechó para sincerarse y contar el trastorno que padece y del que ha tenido noticias recientemente. "Te voy a contar una primicia. Yo soy TDH", afirmaba Manu Tenorio. El intérprete aseguró que "me he enterado hace unos meses", fue Sonsoles las que quiso explicar a los espectadores en qué consistía este trastorno que padece Tenorio. "Tiene un ímpetu, un pronto. Yo me estoy enterando ahora de lo que es", explicaba el sevillano.

Explicó cómo se siente desde que lo diagnosticaron y lo que supone para él tener este trastorno. "El controlar muchas veces el ímpetu cuando tú ves las cosas muy claras, a los TDH nos cuesta mucho. Tengo muchas ideas en la cabeza, también nos cuesta mucho trabajo la concentración", afirmaba. "De hecho, no es nada malo, solemos tener mucha sensibilidad. Es un déficit de atención", continuaba explicando.

El cantante ha querido compartir que gracias a este diagnóstico ahora puede entender mejor algunas de las situaciones que ha vivido desde pequeño. "Por eso a mí me costaba tanto trabajo concentrarme en el colegio pero no con la guitarra. Cuando algo me gusta, vamos a saco con eso". El triunfito también quiso hacer una pequeña reflexión acerca de los diagnósticos tempranos de este tipo de trastornos. "Si se gestiona bien y desde el principio, se hace un buen trabajo precoz con el individuo, se pueden sacar muchas virtudes. Esa sensibilidad es lo que a mí me ayudaba para transmitir cantando y componer", confesaba el sevillano.

Manu Tenorio y su problema con los “inquiokupas”

Durante los últimos meses, Manu Tenorio ha estado en el foco mediático debido a su problema con los inquilinos de una de sus propiedades en Sanlúcar de Barrameda. El sevillano ha aprovechado la oportunidad de hablar en varios de comunicación acerca de la situación que vive con uno de los inquilinos que tienen en una de sus viviendas y los cuales no pagan la mensualidad establecida, según Tenorio.

En Y ahora Sonsoles ha querido hablar de este tema aunque de manera discreta. "No la he recuperado. Precisamente hoy he estado hablando, me han puesto en comunicación que desde el juzgado de Sanlúcar de Barrameda me han notificado que efectivamente ya le han puesto en conocimiento que tiene que devolverme las llaves, ponerse al día de los pagos o dar una respuesta de algo", explicaba emocionado.