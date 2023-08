Primeras palabras de Daniel Sancho tras ser acusado de asesinar y descuartizar a un colombiano en Tailandia

Daniel Sancho, hijo del conocido actor Rodolfo Sancho, ha roto su silencio tras ser acusado del espeluznante asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia. En una sorprendente declaración a Telecinco, Sancho ha hablado por primera vez sobre su situación en el país asiático y la colaboración que ha brindado a las autoridades tailandesas en la reconstrucción del crimen.

"Estoy bien, me tratan muy bien. La Policía me trata muy bien. Para que te hagas a la idea de lo bien que me tratan, estoy cenando con ellos en el mejor hotel de la isla. Es Anantara. Vamos, yo seguramente haya estado en Anantara y seguramente es el mejor hotel en el que estado en mi vida", ha afirmado Sancho en sus declaraciones.

El acusado ha destacado la buena relación que ha establecido con las autoridades locales durante el proceso de investigación. Ha sido su colaboración lo que le ha permitido tener contacto con España mediante llamadas telefónicas y gozar de ciertos privilegios durante su detención.

"Me han traído a cenar aquí porque han cerrado el caso y lo que estoy diciendo es '¿por qué estáis siendo tan buenos conmigo?' y me están diciendo 'pues porque nos has ayudado mucho, te has comportado bien en todo momento'. Estoy rodeado. Me han traído a cenar aquí porque han cerrado el caso y mañana estoy con 20 personas en una celda", ha agregado.

Ante la gravedad de los cargos que enfrenta en Tailandia y las posibles sentencias, Daniel Sancho ha solicitado ayuda para ser extraditado a España y ser juzgado en su país de origen. En Tailandia, la pena más favorable para él sería la cadena perpetua, mientras que la pena de muerte estaría en juego, lo que aumenta su desesperación.

Por su parte, el reconocido actor Rodolfo Sánchez ha emitido un comunicado en el que pide respeto y discreción para él y su familia en este difícil momento. El caso ha captado la atención tanto de los medios españoles como internacionales debido a la relevancia pública del actor y lo doloroso que ha sido el caso.