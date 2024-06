Preocupación por Pedro García Aguado, en el hospital tras ganar 'Supervivientes'

Pedro García Aguado, visiblemente agotado y con pocas horas de sueño, ha reaparecido en sus redes sociales para compartir sus primeras impresiones tras coronarse como el ganador de Supervivientes 2024. Las últimas 24 horas han sido frenéticas para el exjugador de waterpolo, quien ha realizado numerosas actividades, entre ellas, una visita médica para un chequeo completo.

"¿Cómo estáis, familia? Tengo cara de cansado, ¿verdad? Primero de todo, muchas gracias por hacerme ganador de Supervivientes 2024'", ha exclamado Pedro García Aguado en un video que publicó en sus stories de Instagram, agradeciendo a sus seguidores por el apoyo y los votos que lo llevaron a la victoria en el popular programa de Telecinco. Aguado también reveló que había dormido muy poco, ya que pasó la noche anterior con sus hijas, conversando y celebrando hasta altas horas de la madrugada.

Pedro Garcia Aguado, ganador de 'Supervivientes'

Consciente de los rigores físicos y mentales que ha soportado durante más de 100 días en el reality, Aguado decidió visitar a su médico para asegurarse de que su salud estuviera en buenas condiciones después de la dura experiencia. Durante su tiempo en Supervivientes, el exdeportista se ha enfrentado a varios desafíos: hambre, temperaturas extremas, exigentes pruebas físicas, picaduras de insectos y una significativa pérdida de peso debido a la limitada alimentación.

"Esta mañana me he hecho una revisión médica a las ocho, parece que todo está bien", comentó Aguado al informar sobre el diagnóstico positivo tras las pruebas médicas. También habló sobre su estado físico, destacando: "Me veo muy delgado, con el pelo más rubio, y la barba... ya veré qué hago mañana para ir a la gala".

Aurah Ruiz en la isla de 'Supervivientes' / MEDIASET

Después de su revisión médica y de pasar tiempo con sus hijas, Pedro García Aguado no perdió la oportunidad de disfrutar de una comida abundante junto a dos de sus excompañeras de concurso, Blanca Manchón y Aurah Ruiz. Durante este almuerzo, los exconcursantes compartieron experiencias y recordaron los momentos difíciles que pasaron, especialmente el hambre.

La victoria de Pedro García Aguado en Supervivientes 2024 no solo destaca su fortaleza física y mental, sino también su capacidad para superar los retos más extremos. Su gratitud hacia sus seguidores y su rápida visita al médico reflejan su dedicación a su bienestar y su conexión con el público que lo ha apoyado durante esta emocionante aventura.