¿Por qué quiere Javier abandonar la casa de 'GH DÚO 3'?

Los concursantes de Gran Hermano, a veces son incapaces de seguir lo establecido por la organización y quieren abandonar el programa, este es el caso de Javier. El marido de Vanessa se ha desahogado en el confesionario y ha comunicado su decisión de salir de la casa y es que la prueba de esta semana está poniendo a prueba a Javier y parece que en esta batalla, el reto a batir está consiguiendo minar la confianza y la fuerza del concursante.

Las pruebas que los habitantes de Guadalix de la sierra tienen que hacer semanalmente no siempre resulta fácil, cada concursante es un mundo y se enfrentan a ella de maneras muy diferentes. Durante esta semana los participantes de este reality tienen que vivir sin las comodidades propias de la casa, es decir, sin comida, sin mobiliario, sin camas, nada de lo que haya dentro de ella que les permita estar cómodos y claro, esto ha supuesto un verdadero handicap para Javier.

El gallego está sobrepasado por la situación en la que tiene que vivir y se ha quejado de la misma a sus compañeros y a la propia organización del concurso. "Me parece una put*** que la gente tenga que dormir en el suelo", le decía a Dani Santos. "En sitios peores se ha dormido", le respondía su compañero. María se sumaba a Dani y le quitaba hierro al asunto: "Yo voy a coger mi chaquetón de pelo y me hago una almohada con mi jersey y duermo, a mí me da igual".

Sus compañeros parecen estar sobrellevando mejor la situación, pero Javier está viviendo una de sus semanas más difíciles dentro de la casa de GH y por eso se plantea el abandono. En el confesionario ha seguido explicando los motivos de su desesperación con la prueba semanal. "Soy asmático, ¿cómo voy a ponerme a dormir en la moqueta? Me pongo a respirar el polvillo y mañana hago así. Hoy he cocinado, he fregado, he recogido platos, hago las pruebas siempre, intento dar lo mejor de mí... Esto ya no. ¡Que no!".

"Esto no es 'Gran Hermano'. Se me ha cruzado el cable. No hay café, no hay comida, no hay ducha, no hay nada, siento que se me está cayendo el mundo por dentro", continuaba el marido de Vanessa y concluía con un ultimátum: "No puedo más. Ahora mismo lo único que estoy pensando y quiero es irme".

Será esta noche de jueves cuando el gallego le comente a Carlos Sobera la decisión que ha tomado al respecto, si finalmente abandona el concurso o decide hacer de tripas corazón y aguantar la situación para continuar en la casa de GH. En principio, Javier no es uno de los candidatos a salir en esta noche de la casa, pero si finalmente es su decisión habría dos personas que dejarían el concurso, el gallego y aquel que la audiencia decida de la lista de nominados que está formada por: Manuel Cortés, Maica y Álex Ghita.