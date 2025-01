Manuel Cortés no puede contener las lágrimas, en 'GH DÚO 3', al hablar con su hermana Alma

Manuel Cortés ha sido uno de los protagonistas de la gala del martes de GH DÚO 3 y es que el hijo de Raquel Bollo ha podido hablar con su hermana Alma después de haber ganado la prueba que se realizó el domingo. Uno de los momentos más esperados por los concursantes es poder recibir noticias del exterior, tanto de cómo lo están viendo sus familiares como saber qué tal se encuentran todos ellos. Manuel Cortés ha sido el privilegiado en esta ocasión y podido saber las últimas novedades de su hija Junquera y del resto de su familia.

Los sentimientos en la casa de Gran Hermano se magnifican, eso se ha dicho siempre desde que comenzó este concurso en televisión. Estar aislado es uno de los handicaps que viven los concursantes de este reality y es que durante el tiempo que estén dentro de la casa más famosa de la televisión no podrán mantener el contacto con sus familiares y amigos, no obstante, hay excepciones y la organización a veces ofrece este tipo de recompensas a los participantes cuando ganan algunos de los retos.

El hijo de Raquel Bollo ha sido el que ha podido disfrutar de la llamada gracias a la solidaridad del resto de sus compañeros que le han cedido este privilegio por el hecho de tener una hija pequeña. La posibilidad de recibir información del exterior era para el trío formado por Marieta, Manuel y Sergio y ambos cedieron su oportunidad para que el sevillano conociese cómo se encuentran sus familiares. Al otro lado de la pantalla se encontraba su hermana Alma, que le ha dado todos los detalles acerca de cómo están viviendo ellos su paso por el concurso.

Manuel Cortés averigua cómo están su hija y su ex en la llamada con su hermana Alma

Manuel Cortés no era capaz de contener la emoción cuando escuchaba a su hermana Alma y es que la relación entre los hermanos es muy estrecha. La hija menor de Raquel Bollo y Chiquetete, ha aprovechado para darle mucho ánimo a Manuel y le ha contado algunos detalles de cómo están viviendo ellos su paso por el programa.

Alma Bollo, comenzaba su llamada con unas sentidas palabras. "Te lo dije, te dije que en la medida de lo posible estaría aquí y estoy apoyándote. Te queremos mucho, estamos todo el día viéndote. Estamos viendo lo bien que lo estás haciendo, cómo estás actuando… Me encanta ver cómo has evolucionado como persona, cómo no entras en las guerras forzadas y cómo te estás comportando", le decía a su hermano.

Por supuesto, no ha querido olvidarse de hablarle de su hija Junquerita y de su ex Junquera, con la que Manuel mantiene una buena relación. "De verdad que lo estás haciendo superbién. Junquera está contigo, lo sabes, siempre. Junquerita también, las dos están viéndote, apoyándote", unas palabras muy importantes para Manuel Cortés.

Alma Bollo no se ha dejado nada en el tintero y le ha recordado que toda su familia lo ve, "mamá, los abuelos, los hermanos… Yo creo que Miguel en cualquier momento me puede dejar porque me llevo todo el día pegada al móvil", le decía la influencer sevillana. También ha aprovechado la ocasión para recordarle lo orgullosa que está de él. "Cómo has sabido dejar atrás y en Madrid todo lo malo que han podido decir de ti y has empezado de cero con todas las personas. Estás siendo tú, estás siendo tranquilo, divertido, real, vas de frente como siempre te digo. De verdad que lo estás haciendo superbién", unas palabras que han dejado muy contento al sevillano.