Paz Padilla se rompe y revela cómo afronta la trágica pérdida de su hermano: “Ha sido todo muy rápido”

La presentadora y actriz Paz Padilla está viviendo un momento muy duro, tras la muerte de su hermano Luis Padilla, quien falleció el pasado domingo, 20 de octubre, a los 57 años. La trágica noticia ha sacudido a su entorno más cercano, pero especialmente a Paz, que ha demostrado ser una persona fuerte en los momentos más complicados de su vida.

En un emotivo acto de despedida en Zahara de los Atunes, lugar muy especial para la familia, Paz Padilla ha encontrado la fuerza para hablar con los medios por primera vez desde la desgarradora pérdida. Visiblemente afectada y con un tono serio, la actriz compartió su agradecimiento por todas las muestras de cariño y apoyo recibidas en los últimos días: “Gracias a todos los mensajes que he recibido, todo el apoyo de mis compañeros. Muchísimas gracias, que no he tenido tiempo porque he estado centrada en mi familia”.

Paz Padilla en el funeral de su hermano / Europa Press

La ceremonia de despedida estuvo marcada por la tristeza y la unión familiar. Al terminar, Paz ofreció unas breves declaraciones sobre cómo está viviendo este duelo, reflejando el enorme amor y unión que siempre ha caracterizado a los Padilla: “Nos queremos muchísimo. Intentaremos sufrir lo menos posible, apoyarnos, y que pase pronto. Ha sido todo muy rápido”. Las palabras de la humorista y presentadora reflejan la intensidad de un dolor que se suma a otras pérdidas significativas que ha enfrentado en los últimos años.

Conocida por su gran carácter y sonrisa inquebrantable, Paz Padilla ha decidido cancelar toda su agenda profesional en los próximos días. La presentadora ha dejado claro que su prioridad en estos momentos es su familia y su proceso de duelo. Aunque no ha dado detalles sobre cuándo volverá a los escenarios, todos esperan ver pronto a la Paz alegre y carismática que ha conquistado a tantas personas a lo largo de su carrera.

Las redes sociales han estallado de mensajes de apoyo hacia Paz, no solo por parte de sus seguidores, sino también de colegas y amigos del mundo del entretenimiento. Todos le mandan fuerzas en este duro momento, conscientes de lo difícil que es enfrentarse a la muerte de un ser querido.