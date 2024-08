Paz Padilla rompe a llorar por lo que le ha pasado justo antes de salir al escenario

Paz Padilla ha compartido un emotivo vídeo en sus redes sociales en el que aparece visiblemente conmovida por el testimonio de un joven de 17 años que le pidió que le dedicase su libro a su madre fallecida. En un lacrimógeno vídeo, Paz Padilla ha narrado el episodio desde el camerino del teatro donde interpreta su obra, El humor de mi vida, un proyecto que, desde su estreno, ha tocado el corazón de muchas personas que, como ella, han enfrentado la pérdida de un ser querido.

En el vídeo, Paz narra cómo el joven, con lágrimas en los ojos, le pidió que dedicara el libro a su madre, quien había fallecido recientemente. "Un chico de unos diecisiete años me ha pedido que le firme el libro. Le he preguntado a qué nombre y me ha dicho 'A mi madre, que seguro que le hubiera gustado este libro. Hace un mes que falleció'", relata Paz Padilla, incapaz de contener las lágrimas. Ante esta desgarradora petición, la actriz no pudo evitar emocionarse, y ambos compartieron un momento de llanto conjunto. Paz, profundamente conmovida, decidió actuar: "He llamado a mi manager, Arturo, para que le busque una entrada para ver mi obra, que a mucha gente le ayuda", añade.

Este no es el primer caso en que la gaditana toca tan profundamente a su público. Paz recuerda otra experiencia similar en la que una joven, tras asistir a su obra, le expresó su gratitud por haberle ayudado a aceptar la difícil realidad de perder a su madre. "Vino una chica y me explicó: 'Mi madre está muy malita y me cuesta mucho despedirme de ella y asumir que se va a morir. Entré a tu obra hecha una mierda y salí entendiendo que tenía que soltar a mi madre'", cuenta Paz Padilla en el vídeo.

La gaditana Paz Padilla. / Fran Medina

Para Paz, estos momentos son la razón por la cual sigue subiendo al escenario a contar su historia. "Yo siempre digo que una vida es lo que has vivido, y no lo que te queda por vivir", reflexiona la actriz. Saber que su trabajo tiene un impacto tan profundo en la vida de las personas es lo que la motiva a continuar: "Saber que hay tanta gente que le ayuda lo que escribo, la obra de teatro, me compensa subirme al escenario y abrirme en canal. Porque esta es mi misión, tenemos que ayudar", concluye con firmeza.

Este tipo de testimonios no solo demuestran la fuerza del arte como vehículo de sanación, sino que también muestran la profunda empatía y humanidad de Paz Padilla, quien no duda en compartir su dolor y esperanza con aquellos que más lo necesitan.