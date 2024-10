Muere Liam Payne, integrante de One Direction, al caer de un tercer piso de un hotel

Liam Payne, compositor, guitarrista y exintegrante de la popular banda One Direction, falleció hoy a los 32 años tras caer desde el tercer piso de un hotel en el barrio de Palermo, Buenos Aires. La noticia fue confirmada por la Policía argentina, que emitió un comunicado donde se detallaba que el incidente ocurrió en el Hotel Casa Sur. Las circunstancias exactas de la caída aún están bajo investigación, y el suceso ha generado conmoción tanto en la comunidad local como entre los seguidores de Payne alrededor del mundo.

El trágico desenlace comenzó con un llamado al 911, en el que se alertaba a la policía de la Comisaría 14B sobre un “hombre agresivo” que podría encontrarse bajo los efectos de drogas o alcohol en el hotel. Cuando las autoridades y el personal del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias) llegaron al lugar, confirmaron la muerte de Payne. Este triste evento ha conmocionado a la comunidad de fanáticos y ha dejado una gran incertidumbre en torno a los detalles de la caída.

Antes de su fallecimiento, el cantante había compartido una foto en su cuenta de Snapchat junto a su pareja en el baño del hotel, mostrando un momento más íntimo y despreocupado, que contrasta con los eventos que sucedieron posteriormente. Esta imagen ha sido ampliamente comentada en redes sociales, donde los fanáticos expresan su pesar y buscan entender los acontecimientos que llevaron a su trágica partida.

Liam Payne en la última fotografía que publicó en redes sociales minutos antes de morir

Liam Payne se hizo conocido mundialmente tras su participación en el programa de televisión The X Factor en el Reino Unido, donde conoció a los otros miembros de One Direction: Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson. Entre 2010 y 2016, One Direction se convirtió en la boy band más popular del mundo, acumulando una gran base de seguidores y alcanzando el éxito con canciones como Story Of My Life y What Makes You Beautiful.

La banda se separó en 2016, y desde entonces, Payne había seguido una carrera como solista, lanzando varios sencillos y colaborando con otros artistas. Sin embargo, su vida personal fue motivo de titulares en varias ocasiones, debido a episodios de salud mental y problemas con el abuso de sustancias.

La noticia de su muerte ha generado una ola de tristeza y homenajes en redes sociales, donde fanáticos y amigos del artista lamentan la pérdida de un talento que marcó una época en la música pop. Mientras la investigación continúa, el recuerdo de Liam Payne como parte fundamental de One Direction queda en la memoria de quienes lo admiraban.