El motivo por el que María Teresa Campos ha cogido fuerzas para salir de casa

María Teresa Campos se recupera tras un mes repleto de hospitales. La matriarca del clan Campos se ha apoyado en sus seres queridos para seguir adelante y luchar ante su delicado estado de salud. Junto a ella siempre han estado sus hijas Carmen Borrego y Terelu Campos, que se han encargado de acompañarla en todo momento para que pudiese recuperarse. Uno de los factores que entorpeció su recuperación fue una caída de la cama el día de nochevieja, que le dejó de lo más dolorida.

Ahora, Diez Minutos recoge las primeras imágenes de María Teresa Campos saliendo de casa tras su ingreso hospitalario. Fue el 28 de enero cuando María Teresa celebró el cumpleaños de su nieta Carmen acudiendo a casa de su hija. En las imágenes difundidas, María Teresa aparece con su yerno, José Carlos Bernal, del brazo. Tras aparcar en la puerta de la residencia de Carmen Borrego, María Teresa salió del coche animada.

Del domicilio volvió a salir a última hora del día. Al parecer, todo fue genial dentro de la casa y la cumpleañera estuvo de lo más ilusionada por poder ver a su abuela en un día tan especial para ella, pues una no cumple treinta años todos los días. En el cumpleaños también estaba su novio y otra pareja, con los que cenaron en un restaurante tras la marcha de la matriarca.

Quienes no fueron esa cena fueron Terelu Campos y Alejanndra Rubio. La influencer ha explicado que vuelve a estar soltera. Así lo ha explicado en Fiesta, donde ha señalado que "no ha pasado nada malo, pero yo soy de una ciudad, él de otra, pertenezco a un mundo que a él no le gusta nada...". En cuanto a María Teresa, volvió a salir el día siguiente para ir a comer a casa de Terelu, acompañada de su chófer Gustavo.