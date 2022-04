Màxim Huerta reaparece con su madre tras su ingreso hospitalario: "brindemos"

Màxim Huerta anunció a principios de febrero que su madre había sufrido un accidente. Clara Hernández, madre del famoso presentador valenciano, sufrió una caída que provocó la rotura de su cadera. Huerta tuvo que hacer saltar por los aires su agenda para dedicarle todo su tiempo a su madre, que se mantenía en un estado grave en el hospital. Tras varios días ingresada, la madre del presentador fue dada de alta, volviendo poco a poco el río a su cauce. «La normalidad de desayunar con tu madre en casa. En casa», publicó entonces Màxim, motrandoo así una muy buena evolucióon del estado de salud de su madre.

Ahora, meses después del accidente, Màxim posa con su madre en sus redes sociales, celebrando la vida y los momentos que logran pasar juntos día a día. En cuanto a su paso por el hospital, Huerta asegura que “la trataron con mucho cariño”. El accidente sucedió poco después del Benidorm Fest, y Huerta asegura que su madre “está mejor. Doy gracias y os agradezco también tanto mensaje de cariño que le traslado a ella. Ser hijo único en estas circunstancias marca más la soledad. Pero la vida se ordena como le da la gana. O el tiempo que me concede la vida. No sé ordenar esa frase».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MÁXIMO HUERTA (@maximohuerta)

¿Has dormido bien?’ y otras maneras de querer de una madre. Un día más. Un regalo» tuiteó hace poco el valenciano. Y es que el vínculo entre Màxim y su madre Clara es muy fuerte. Visto con perspectiva, el accidente que sufrió la madre del ex ministro de cultura es bastante aparatosa. Clara Hernández se rompió la cadera al caerse por las escaleras. Este accidente tuvo una reacción mediática, como no podía ser de otra manera. La ex compañera de Huerta en las mañanas de Telecinco, Ana Rosa Quintana, aprovechó su altavoz de Twitter para pedirle a Màxim que le diese “un abrazo de mi parte. Se recuperan fenomenal». Sin duda, Clara está más arropada que nunca, compartiendo buenos ratos de compañía con su único hijo.