Manuel González se hunde al recordar el pero momento de su vida en 'Supervivientes 2025': "Lo pasé muy mal"

Manuel González ha sorprendido mucho con su paso por Supervivientes, el gaditano parece haber cambiado de estrategia frente al anterior programa en el que participó y donde fue protagonista junto a Anita y Montoya. Manuel ha vivido uno de los momentos más emotivos en este concurso y es que el joven ha pasado por el puente de las emociones y ha hecho un recorrido por diferentes puntos de su vida que se han quedado marcados en el corazón del gaditano.

En este puente, Manuel ha podido darse a conocer mucho mejor y ha hablado acerca de su infancia, de su sueño frustrado, de su paso tras La isla de las tentaciones y de uno de los momentos más duros que ha tenido que vivir y que está relacionado con su familia. El de Puerto Real se ha roto y se ha emocionado cuando ha revelado algunas de estas épocas de su vida.

El concursante ha relatado episodios de su infancia y a pesar de autodefinirse como un niño muy "inquieto", se emocionaba al recordar que "ha sido muy querido" por toda su familia. "Me han dado siempre lo que han podido, hemos estado muy unidos", explicaba con lágrimas en los ojos el gaditano.

Manuel ha querido hacer referencia a uno de sus sueños en la vida y que no pudo hacerse realidad: ser futbolista profesional. Una lesión le quitó la oportunidad de tener este futuro profesional al joven. "La vida no me lo permitió, tengo cuatro operaciones de rodilla, no pude dedicarme como yo hubiera querido. Para mí fue muy triste tener que dejar lo que más quería", afirmó Manuel en el puente de las emociones.

Manuel desvela uno de los peores momentos de su vida

Uno de los momentos más duros para el gaditano fue cuando llegó de grabar la que fuera su primera edición de La isla de las tentaciones, con su expareja Lucía Sánchez. "Mis padres habían discutido y mi padre se fue de casa. Mi familia se rompió y yo lo pasé muy mal. Mi padre se fue de casa, yo tuve que hacer el esfuerzo para ayudarle a pagar el alquiler, yo hablé con mi madre para que se dieran una oportunidad porque sé que se aman, fueron momentos muy complicados. Luché hasta que conseguí que se dieran una oportunidad para ser felices y, gracias a Dios a días de hoy están juntos. Mi éxito en la vida es ver a mi familia junta", explicaba muy conmovido Manuel González.

Durante su recorrido por esta prueba, el gaditano ha querido acordarse de alguien muy especial para él y a quien echa mucho de menos. "Por desgracia no tengo abuelos a día de hoy, pero los disfruté en vida, he disfrutado de ellos. Con mi abuela Gloria tenía una unión muy fuerte, me lo daba todo, me marcaron los tres, pero era mi ojito derecho. Le hubiera encantado verme aquí porque ella vacilaba siempre de nieto, sé que desde arriba me está protegiendo y me está ayudando en todo. Pienso mucho en ella".

Así ha sido Manuel González en el amor

El gaditano se ha dado a conocer como uno de los solteros de oro y es que después de su paso por el programa de Telecinco, Manuel ha decidido que no quiere compromiso con nadie en la actualidad y ha preferido vivir su vida sin tener a una pareja a su lado. "He tenido mis relaciones, quizá no he sabido querer bien, la palabra amor se me hace muy grande. Nunca he mirado por la otra persona, siempre me he puesto yo por delante. He hecho mucho daño, desde aquí les pido perdón a todas las chavalas con las que he estado porque nunca he querido hacerles daño", afirmaba Manuel.

En estos momentos, los sentimientos del de Puerto Real hacia Gabriella parecen haber despertado en él algo que hasta ahora no había sentido y así lo ha confesado en Supervivientes. "Espero que no me olvide porque yo la echo mucho de menos, es lo más cercano a haberme tocado el corazón, estoy muy pillado, tengo muchas ganas de verla. Tengo la ilusión de poder enamorarme".

Con respecto a lo que considera que es tener éxito, Manuel ha sido claro: "me dieron la oportunidad de probar en ‘La isla de las tentaciones’, la vida me cambió porque yo estaba parado, no tenía un duro. Yo no quiero fama, eso me da igual, soy un tío muy cercano, mi éxito es mi familia", sentenciaba el joven.