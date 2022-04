Unos malagueños recrean 'La última cena' pidiendo un centenar de montaditos

Cuando sales a cenar con amigos nunca sabes cómo puede acabar la noche. Si bien lo usual es reservar en un restaurante y charlar con el resto de comensales, a veces la creatividad se apodera de nosotros, llevando los convites a otro nivel. Es lo que ha pasado con un grupo de amigos malagueños, que pasaron de una simple cena a imitar La última cena de Da Vinci pidiendo los cien montaditos de la carta de 100 Montaditos Sevilla Tapas.

El protagonista de esta historia se llama Marcos Barrientos Soriano y es un joven artista de Málaga. Marcos lió a sus amigos para acudir a un restaurante de la franquicia mencionada y pedir todos los montaditos de la carta. Todo ello tenía un sentido, pues el objetivo de Marcos era ni más ni menos que recrear La última cena, el cuadro de Da Vinci que se encuentra en el refectorio del convento dominico de Santa Maria delle Grazie.

Hemos pedido los 100 montaditos en los @100montaditos espero que alguien como @ArturoGCampos le de el valor que merece pic.twitter.com/NiUCFH5tQu — Marcos (@marcosbsoriano) April 11, 2022

Marcos publicó rápidamente un tweet en el que adjuntó ambas fotos. La réplica era prácticamente idéntica, un hecho que causó furor en la red social. De hecho, la publicación del joven malagueño ya acumula más de 4.400 me gustas, camino a convertirse en completamente viral.

Como no podía ser de otra manera, la cuenta oficial del restaurante ha reaccionado al tweet. "Os merecéis un post bien puesto", espetaba el CM de 100 Montaditos en su perfil. Ante las preguntas de cómo se labró la fotografía, Marcos ha asegurado que fue un reto para los cocineros preparar tantos montaditos en tiempo récord. Pese a ello, el artista malagueño asegura que "se invitaron a unas cervezas porque son los mejores". No somos muy buenos con las matemáticas, pero si nos ponemos a calcular, la cena a lo Da Vinci salió a 7,7 montaditos por cabeza. Otra cosa no, pero hambre no pasaron.