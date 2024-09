Laura Escanes carga contra Álvaro de Luna: “Es que estoy tan hasta los huevos.”

Laura Escanes no ha podido contener su frustración tras los recientes comentarios de su exnovio, Álvaro de Luna. En un nuevo giro en la saga de su ruptura, Laura ha estallado públicamente contra el cantante, acusándolo de distorsionar la verdad sobre su relación. La gota que colmó el vaso fue una afirmación de Alvaro en la Vogue Fashion Night Out en Madrid, donde aseguró que sabía de la presencia de Laura en uno de sus conciertos, el Recorda Fest en A Coruña. Según el cantante, la presencia de Laura fue una grata sorpresa para él, aunque ella asegura que esta versión es completamente falsa.

Laura no tardó en reaccionar y desmentir la versión de Álvaro. En una publicación en TikTok, la influencer manifestó su incredulidad y molestia, cuestionando la veracidad de los comentarios del cantante. “Pero si no fui, ¿qué dice?”, escribió en la sección de comentarios de un video de Vanitatis que mostraba la entrevista del cantante. Este primer desmentido no fue suficiente para calmar su enojo, que estalló con más fuerza al día siguiente en el Suave Fest, festival organizado por María Pombo.

Laura Escanes en el Suave Fest / Europa Press

En una entrevista con Europa Press, Laura aclaró que, mientras Alvaro actuaba en A Coruña, ella estaba en el Suave Fest disfrutando de La Oreja de Van Gogh y luego se fue a cenar, tal como mostró en sus stories de Instagram. “Él sabía perfectamente que no estaba en el concierto. No me doy por aludida, la realidad no fue así. Si él quiere contar otra realidad, pues que cuente lo que le dé la gana. Es que estoy tan hasta los huevos, de verdad”, reveló Laura, añadiendo que incluso se había encontrado con la cuñada de Álvaro y le había dicho que se iba a una cena. “No entiendo por qué ha dicho eso”, añadió, sugiriendo que tal vez su intención era simplemente causar más drama.

Laura también se mostró visiblemente cansada de la continua presencia de Álvaro de Luna en su vida a través de sus canciones. Según ella, las letras de sus temas recientes parecen centrarse en su relación pasada y a menudo se interpretan como ataques hacia ella. “La relación no fue así”, subrayó Laura, refiriéndose a las letras que pintan una versión distorsionada de su historia juntos. “Si él prefiere contar otra historia, que lo haga”, dijo, dejando claro que ya está harta de que su ex utilice su relación para ganar atención.

La ruptura entre Laura y Álvaro ha sido objeto de atención constante en los medios, y la reciente controversia solo ha avivado más el interés público. Laura confiesa estar en una etapa de decepción y aprendizaje, mientras intenta dejar atrás el drama y concentrarse en lo positivo.