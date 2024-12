Lalachus responde a las críticas por su físico tras el anuncio de las Campanadas

El anuncio de los presentadores de las Campanadas en Televisión Española se hizo la semana pasada y las caras que se verán en la 1 este año serán las de David Broncano y Lalachus. El jiennense y la de Fuenlabrada serán quienes estén al mando de acompañar a millones de españoles a cambiar de año. La polémica no ha tardado en llegar y es que la colaboradora y cómica del programa La Revuelta ha estado recibiendo muchos comentarios despectivos acerca de su físico desde que se dio a conocer que estará la noche del 31 en la Puerta del Sol.

Lalachus quiso mostrarse tajante ante esta gordofobia que está recibiendo y para ello lo hizo en la plataforma que tiene, el programa que dirige Broncano. Cuando el de Jaén presentó a su compañera lo hizo con todos los honores "pido un aplauso para la presentadora de las Campanadas de TVE, LalaChus", dijo David Broncano, que afirmó estar emocionado por este momento tan especial que va a vivir en unas cuantas semanas. En un ambiente distendido y en tono jocoso se hicieron bromas al respecto de sí el presentador también llegará tarde a esa cita en TVE.

Más tarde, fue la colaboradora la que dijo "demasiado preocupada está la gente que dicen que me voy a caer del balcón con mi peso" cuando parte del público pidió ser invitada a ese evento. "La gente estaba muy preocupada por mi salud. Yo estoy supercontenta y agradecida, muchas gracias. Todo el mundo preocupado por mi salud. 'Está gorda'. ¡¿Qué?! ¡No...! ¿Sabéis lo que tengo también gordo? Tengo el papo muy gordo, por dónde me he pasado todas las críticas", añadía Lalachus.

La de Fuenlabrada culminaba su discurso comentando cómo está viviendo este momento tan especial para ella: "No hay ni habrá nadie en el santo mundo y en el universo que pueda quitarme ni un mínimo de ilusión, ni de que no me merezca estar con este caballero presentando las Campanadas en Televisión Española", afirmaba la colaboradora del programa presentado por David Broncano.

El odio que la joven ha recibido en internet ha sido desmesurado y son muchas las personas que hacen referencia a su físico no normativo como si eso fuese impedimento para que una persona no pueda realizar su trabajo en condiciones. Ante tales afirmaciones despectivas hacia el cuerpo de la colaboradora también ha recibido un gran aluvión de respuestas positivas que alaban su trabajo, su físico y sobre todo su actitud ante las críticas.