Kiko Rivera se sincera sobre su pasado y escribe su carta más íntima

El 2025 ha empezado de forma muy sentimental para Kiko Rivera y es que el DJ ha querido compartir en sus redes sociales su álbum de fotografías más personales y lo ha acompañado de un texto muy emotivo. En el carrusel de imágenes que ha mostrado en su Instagram se pueden ver algunas de manera inédita y junto a esas imágenes el joven sevillano hace un recorrido de cómo ha sido su vida hasta la actualidad, donde ha cumplido 40 años.

La relación de Kiko Rivera y su madre no pasa por su mejor momento y eso se deja ver a través de esta carta tan íntima que el DJ ha mostrado a sus seguidores. A lo largo del relato mostrado no hay menciones acerca de la figura de Isabel Pantoja, algo impensable hace algunos años cuando madre e hijo era uña y carne. Desde hace bastante tiempo, la tonadillera y su primogénito no tienen ningún tipo de contacto y esto hace evidente la postura de Kiko a la hora de hacer balance de cuál ha sido la importancia de su madre en su vida. Tampoco hace alusión a su hermana, Isa Pantoja, con la cual también mantiene un gran distanciamiento desde hace años.

A quien hace alusión esta carta, es a su padre, Paquirri, una gran figura ausente desde una edad muy temprana para el sevillano. Kiko Rivera siempre ha defendido que si su padre hubiese seguido vivo su vida hubiera sido diferente, su ausencia ha sido un vacío muy importante para el hijo de Isabel Pantoja y Paquirri. Además de al torero, Kiko ha querido agradecer públicamente a su mujer, Irene Rosales, todo lo bueno que le ha aportado.

Irene Rosales es el "ángel de la guarda" de Kiko Rivera, así lo pone de manifiesto el DJ en la carta y es que cuando conoció a la que a día de hoy es su esposa, el joven sevillano estaba sumido en la mala vida, donde imperaban el alcohol y las drogas, conocer a Rosales supuso un gran cambio para el DJ y desde entonces su vida ha mejorado considerablemente.

"Casi cumplidos los 28 años inmerso todavía en la mala vida, pero habiendo recuperado parte de mi ruina llegó mi primer hijo. Fue una noticia feliz, claro que sí, pero aún no estaba preparado para algo tan sumamente importante. La mala vida continuaba y volví a arruinarme una vez más. Fue ahí donde apareció mi Ángel de la guarda. La verdadera culpable de que yo hoy en día siga vivo, y podrán pasar 1000 años y nunca podré agradecerle todo lo que ha hecho y sigue haciendo por mí, mi mujer @irenerova24. Aunque fuera mi Ángel de la guarda yo ya había tocado fondo en la mala vida así que no fueron unos años muy fáciles digamos. Llegaron así, mis dos princesas otro ‼️ Gran cambio‼️ y con ellas entendí un poco más lo que significaba ser padre, aunque todavía seguía sin estar 100% preparado".

Al final de esta carta, Kiko Rivera habla del gran cambio que ha experimentado tras abandonar los malos hábitos que tenía y ser una persona mucho más responsable con su trabajo, su economía y con su paternidad, tanto la que comparte con Irene Rosales como con Jessica Bueno, madre de su primer hijo. Habla también de que en este nuevo año, sus seguidores podrán ir conociendo su mejor versión y anima a todos a que nunca dejen de creer en sí mismos.