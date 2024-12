Kate Middleton disfruta de las vacaciones de Navidad junto al príncipe Guillermo y sus tres hijos

Kate Middleton no se encuentra en su mejor momento, la mujer del príncipe Guillermo se está recuperando del cáncer que padece y aún no está preparada para volver al trabajo, así lo ha confirmado un amigo de la princesa de Gales a la revista People. Middleton espera tener tiempo de calidad con sus hijos ahora que estos han terminado las clases y disfrutan de las vacaciones navideñas. Los tres niños de la casa, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, junto a sus padres se habrían dirigido a Anmer Hall la casa georgiana de diez habitaciones que está ubicada en Sandrigham en Norfolk.

Esta finca es el lugar idóneo para disfrutar de unos días de desconexión porque dispone de mucho espacio y permite que la familia esté unida sin tanto ajetreo como el que viven a diario cuando los príncipes van al colegio. Esta Navidad tiene un significado muy especial para Kate Middleton, ya que su dura lecha contra el cáncer ha sido una marcha contrarreloj y como el propio príncipe Guillermo ha definido este 2024: "ha sido un año brutal".

Se espera que la princesa de Gales esté presente en la comida de Navidad que se celebra en Sandringham y que este año reúne a un total de 45 invitados, algo inusual durante el reinado de Isabel II, ya que ella optaba por una celebración más austera donde solamente tenían cabida los miembros más cercanos al núcleo más importante de la casa Windsor. Hace poco, Kate Middleton reaparecía en el tradicional concierto de villancicos que se celebró en la Abadía de Westminster aunque esto refleja lo comprometida que está la nuera de Carlos III con sus funciones, ahora mismo su prioridad es seguir recuperándose.

El príncipe Guillermo hizo unas declaraciones con respecto al estado de salud de su esposa y de su padre. "Esto no es un capítulo que ha terminado y se vuelve a la normalidad, el cáncer no funciona así... no tiene sentido tratar de pasar por alto la realidad de que es una enfermedad impredecible", afirmaba el heredero al trono a la revista People. La principal preocupación del hijo mayor de Lady Di es que tanto Kate, como su padre, se recuperen lo antes posible y así poder tener un poco más de tranquilidad en la familia.

Por el momento, la familia de los príncipes de Gales, cuenta con unos días de descanso en esa casa familiar de diez habitaciones que les permite conectar entre ellos antes de que vuelvan los compromisos laborales pertinentes. Anmer Hall es el regalo de bodas que le hizo Isabel II a la pareja cuando se casó en 2011, aunque ellos actualmente viven en Adelaide Cottage en Windsor. En esta finca en Norfolk suelen pasar los fines de semana o las vacaciones. Aunque antes de instalarse decidieron hacer una reforma de la casa que tuvo un coste de 1,5 millones de libras. La remodelación consisitió en la creación de un invernadero, un camino de entrada que fue rediseñado y una completa renovación del interior, para este proyecto tan ambicioso contaron con la ayuda del diseñador Ben Pentreath.