Juan y Medio se confiesa con Jordi Évole: "Me pesa no haber tenido hijos"

El programa de Jordi Évole se ha estrenado y su primer invitado ha sido Juan José Bautista Martín, es decir, Juan y Medio. Las reflexiones que ha realizado el presentador han conseguido llegar a miles de personas que las han alabado a través de las redes sociales. En la entrevista se tratan diferentes temas: la soledad de los mayores, el maltrato que han vivido algunas de las personas que los visitan, exteriorizar los sentimientos y aspectos relativos a su vida privada y cómo han afectado esas decisiones en su futuro.

Juan y Medio siempre ha sido muy celoso de su vida privada, pero con Évole ha encontrado la confianza suficiente como para poder esclarecer algunas de las preguntas que parte de la prensa siempre ha estado deseosa de hacerle con respecto a su vida personal. A sus 62 años ha hablado de su deseo de ser padre. "¿Tienes un pesar por no haber tenido un hijo o una hija?", le preguntó Évole, a lo que el presentador respondió con total honestidad: "Sí. Lo tengo y me acompaña. Va conmigo. Es crónico. Me hubiese gustado, como decía el escritor mexicano Fuentes, 'carne de mi carne puesta en pie'. Lo deseo y me gustaría que pasara", explicaba Juan y Medio.

"Cada día que pasa es más difícil, pero pienso en ese niño y me hace pensar que es verdad que he conseguido una serie de cosas en mi vida, pero otras han quedado atrás, y eso me lastra", comentaba el de Almería. También quiso dejar una pista de cómo se llamarían sus hijos en caso de que llegase a tenerlos. "Si es niño, el nombre de mi padre, mi abuelo y el mío: Juan. Sí es niña, María".

Lolita, el amor perdido de Juan y Medio

Cuando Jordi Évole le pregunta que si se arrepiente de no haberse comprometido más a largo plazo, el presentador de La tarde aquí y ahora, no duda en responder de manera afirmativa. "Me tendría que haber sentado con esa persona a preparar un modo de vida en común. Me pesa, porque con el paso de los años me doy cuenta de que el fallo no está en ellas, sino en mí. Ellas son maravillosas y yo no sé qué espero de la vida que no hice caso a esa situación en ese momento. Con eso me acuesto muchos días. Con ese sentimiento de desolación de haber defraudado a la persona que adoras", explicaba con tristeza.

El conductor del programa no dudó en preguntarle directamente a Juan y Medio sobre Lolita. Tú sabes que yo esta temporada he estado también con Lolita y... bueno, me dio la sensación de que con ella hubieras tenido una larga vida. ¿Piensas en ella cuando me dices esto?". "Pienso también en ella. No te estaba hablando de nadie en concreto, pero ella podría ser esa persona. Es la bondad personificada. Es la coherencia, el sentido del humor, la feminidad... es una maravilla de persona", reconocía el almeriense.