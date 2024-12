Juan y Medio sufre un percance tras salir de Canal Sur: "No podía mover el pie"

Juan y Medio como cada día acude a Canal Sur a presentar La tarde, aquí y ahora junto a su compañera Eva Ruiz y fue en la tarde del pasado martes 3 de diciembre, el popular presentador estuvo haciendo unos ejercicios en los aparcamientos de la cadena televisiva que acabaron en un percance. Juan y Medio salía hacia el coche cargado con dos bolsas de plástico- en una de ellas se podía adivinar que llevaba naranjas porque era transparente- en ese momento empieza a realizar unos ejercicios con la bolsa y la deja para hablar con unos compañeros que llegaban en ese momento, pero es más tarde cuando vuelve a coger la bolsa de las naranjas cuando al levantarla del suelo esta se parte y las naranjas comienzan a rodar.

Es curiosa la actitud de Juan y Medio que asegura que no se quiere mover para evitar que salgan despedidas las pocas naranjas que ha podido atrapar con el pie. La encargada de relatar dicho accidente fue su compañera Eva Ruiz, que aprovechaba para darle un poco de carga al presentador, ya que él tiene por costumbre meterse con ella porque recientemente se ha operado del hombro. "Iba a montarse en el coche, pero en ese momento, ve venir a nuestros compañeros y se pone a trabajar el hombrito con la bolsita de naranjas" afirma Ruiz. Juan y Medio contestaba a eso en tono de broma. "No fue así. Consideré que era un peso lo suficientemente bueno como para intentar estirar el fémur y entonces estuve girando con la mala suerte, no sé si lo recogerá la cámara..."

El vídeo prosigue y Ruiz sigue comentando. "Las naranjas se van corriendo hasta el portón de entrada que son un montón de metro", añadía Eva Ruiz. "Yo con el pie no podía moverlo, porque si no se iban todas las demás naranjas", apuntaba Juan y Medio. La compañera no se queda ahí, sino que le echa en cara que no quiera moverse. "No te quisiste mover para no agacharte. Los compañeros te ayudaron y tú no te has movido. ¿Por qué no te agachas a coger las naranjas?" Juan y Medio desafiaba a su compañera para que contase el motivo por el que no se agachó y ella contestó: "Porque tenías lumbago". El presentador aplaudía para darle la razón a la compañera y se metía de lleno en el bolsillo al público presente en el plató.