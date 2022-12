Jordi Cruz responde a Patricia Conde, que acusa al chef de limitarse a decir lo que le dicen por pinganillo

Las declaraciones de Patricia Conde siguen trayendo cola. La actriz, participante de la última edición de Masterchef Celebrity, decidió hablar sin pelos en la lengua sobre todo lo que no se ve del programa de TVE. Conde ha explicado que ha sido víctima de manipulación, pues, según ella, el equipo del programa le apagó adrede el horno y la puso al límite para generar espectáculo. Además, la vallisoletana ha asegurado que dos de sus compañeros se drogaban antes de las pruebas para poder seguir el ritmo de las grabaciones.

Ahora, Jordi Cruz, el imbatible jurado del programa de TVE, ha respondido a las acusaciones vertidas por la actriz. Patricia Conde acusó al catalán de no tener criterio propio. “Jordi es buena gente, solo dice lo que le mandan decir por el pinganillo. Es un juego, la gente se lo toma demasiado en serio y creo que es un problema”, ha espetado en sus redes sociales. Conde ha asegurado que el miembro del jurado “no es real, a él le dicen lo que tiene que decir. No sufras por eso, yo quiero mucho a Jordi, pero tiene su papel como todos ahí. Es un juego, no es real”.

El chef catalán ha acudido a un acto público y, pese a la polémica, ha decidido atender a los medios de comunicación. Jordi ha restado importancia a las palabras de Patricia, rebajándolas a una simple opinión de la actriz. Rápidamente, su representante le ha alejado de las cámaras, asegurando que no había tiempo para más preguntas. Sin duda, el chef se ha tomado la polémica con humor, quitándole hierro al asunto en todo momento.

La productora de Masterchef contesta

Shine Iberia, productora de Masterchef Celebrity, ha emitido un breve comunicado para desmentir las acusaciones de manipulación vertidas por Patricia Conde en las últimas horas. La actriz ha asegurado que el programa boicotea a los concursantes para generar espectáculo y que los intenta desestabilizar para que estallen en plena grabación.

"Shine Iberia lamenta y niega las acusaciones vertidas por Patricia Conde hacia el equipo del programa así como hacia el resto de los concursantes de la última edición de MasterChef Celebrity, comentarios inciertos que atentan contra el honor de todas las personas involucradas en la producción", sentencia el breve escrito, compartido también por Macarena Rey, productora ejecutiva del programa, a altas horas de la madrugada en su perfil de Twitter.