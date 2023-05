Íñigo Onieva la vuelve a liar ante la prensa: defiende lo indefendible

Vuelve la polémica en torno a la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. La Marquesa de Griñón se encuentra desaparecida en combate tras verse envuelta en un entramado turbulento relacionado con su vestido nupcial. La marca con la que había cerrado un compromiso para el diseño de su vestido sorprendía emitiendo un comunicado demoledor en el que acusaban a Falcó de haber instado a plagiar un diseño de alta costura, hecho por el cual zanjaban su relación contractual. Tras la polémica, Tamara se ha aguardado de los paparazzi, algo que no ha conseguido hacer su prometido, Íñigo Onieva.

El empresario madrileño no ha conseguido esquivar a las cámaras y, como es habitual cuando está tenso, ha pronunciado unas malas palabras hacia los compañeros de la prensa, generando una situación agresiva a la par que rocambolesca. "No me pongáis el micro en la boca, ¿no?", ha espetado constantemente Onieva, apartando los brazos de los periodistas que intentaban tomarle declaraciones. "Los micros con más distancia, chicos, que me estáis pegando el micro a la cara", ha confesado enfadado.

En cuanto a la polémica del vestido, Íñigo ha asegurado que "son cosas que pasan" y ha afirmado que ya buscan soluciones. "A muchas novias les pasará que las dejan tiradas. Es una boda. Es un incidente que se soluciona", ha detallado, añadiendo que "ella está tranquila, todo tiene solución y todo pasa por algo. Estamos todo tranquilos".

Otro problema es el banquete de la boda. El chef encargado es familiar de una de las ya ex diseñadoras del vestido, un vínculo que podría llevar al cocinero querer también romper con el acuerdo contractual con la pareja. "Eneko es un profesional y eso es independiente de cualquier cosa. No tiene nada que ver", ha quitado hierro al asunto Onieva, para segundos después esquivar de una vez por todas las preguntas de los periodistas allí presentes.