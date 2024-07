Íñigo Onieva tiene un nuevo enemigo: el presentador que le ha puesto a caldo

Desde su apertura, el restaurante de Íñigo Onieva no ha dejado de estar envuelto en polémicas y opiniones divididas. Algunas personas elogian la calidad de la comida y la ambientación, mientras que otras critican aspectos como el servicio y la relación calidad-precio. Esta controversia se intensificó recientemente cuando el programa D Corazón de TVE intentó hacer un reportaje sobre el restaurante, solo para llevarse una decepción significativa.

La encargada de presentar lo ocurrido fue Anne Igartiburu, quien conectó en directo con Clara Rivas, una de las redactoras del programa. "Nos comentabas antes que en este programa estábamos un poquillo, por no decir, bastante decepcionados con Íñigo Onieva. ¿Qué ha pasado, compañera?", preguntó Igartiburu.

JordiGonzalez critica duramente a Iñigo Onieva

Clara Rivas respondió detallando el desafortunado encuentro con el restaurante. Explicó que habían acordado realizar un reportaje para el miércoles 17 de julio de 2024, pero que el martes 16 de julio se les canceló abruptamente. "Se ha dicho muchas veces que las opiniones que está cosechando el restaurante de Íñigo son bastante dispares. Hay quien piensa que es demasiado pretencioso, que Íñigo es un poco borde, hay quien dice que el restaurante está fenomenal. Entonces, ¿nosotros qué queríamos hacer? Ir a comprobarlo de primera mano", narró Rivas.

La periodista también transmitió la explicación dada por el restaurante para cancelar el reportaje: "Nos dicen que: 'A día de hoy ya tienen una clientela fiel que vuelve una y otra vez al restaurante y que no quieren abrir la veda a que se genere más ruido negativo con ello a causa de esta entrevista'". Esta respuesta dejó al equipo del programa sin palabras y generó un sentimiento de incoherencia.

Tamara Falcó ha cambiado mucho desde que empezó con Íñigo Onieva

"Si no tienen miedo de nada, si creen que su restaurante es maravilloso, ¿por qué no nos dejan ir allí a hacer un reportaje?", cuestionó Rivas, añadiendo que lo que más les había "decepcionado y defraudado" fue la cancelación "in extremis".

En el plató, los colaboradores quedaron atónitos. Jordi González no dudó en lanzar críticas: "Quien te haya respondido así es tonto, o tonta o tonte, pero vamos que malísima respuesta porque da por hecho de que saldremos decepcionados", comentó el presentador. Alba Carrillo añadió leña al fuego recordando la infidelidad de Onieva a Tamara Falcó: "Bueno, pero ya hay algo fiel en torno a Íñigo Onieva, la clientela, entonces eso ya es bien".

Jordi González predijo que antes de medio año el restaurante pedirá que el programa vuelva para hacer el reportaje. Luis Pliego, otro colaborador, también compartió una anécdota negativa sobre su experiencia en Casa Salesas, señalando que en el combinado de después, el refresco estaba caliente. Este incidente ha puesto nuevamente a Casa Salesas en el centro de la controversia, mostrando que las críticas pueden llover, haya reportaje o no.