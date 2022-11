El día más importante de la Tata: la petición de Miguel Ángel Muñoz

Día importante para Miguel Ángel Muñoz. El actor madrileño ha celebrado el cumpleaños de su Tata. Luisa Cantero ha cumplido 98 años acompañada del bisnieto de su hermana, que desde hace unos años le cuida y hace compañía casi a diario.

"Hoy esta niña cumple 98 añitos… Y esa niñita soy yo!", ha publicado la cumpleañera en su perfil de Instagram. "Gracias Dios mío por darme salud y tener bien mi cabecita", ha añadido. Por su parte, Miguel Ángel Muñoz también ha querido felicitarle públicamente. "¡98 añitos! Le vamos a tener que decir a Paciencia Films que después de 100 Días con la Tata lo mismo tiene que producir 100 Años con la Tata", ha escrito el actor.

"Que sean los que tengan que ser, pero que estemos así de bien, Tata. Te quiero", ha añadido Miguel Ángel, siendo tan tierno como siempre. Sin duda, la relación entre Miguel Ángel y Tata es de lo más bonita y esperamos que perdure más allá del centenar.

Una relación tierna y mediática

Miguel Ángel Muñoz es una persona con suerte. Pocos actores españoles pueden contar en su día a día con una persona tan especial como la Tata. La Tata es su máxima confidente. Pese a no ser familiar directa, desde que Miguel Ángel era pequeño han tenido una bonita relación. "Mis padres eran muy jóvenes y no tenían recursos para poder contratar a alguien que me cuidara mientras ellos trabajaban. A los tres años necesitaron recurrir a mi tata, se vino a casa y estuvo tres años", explica Muñoz en una entrevista a RTVE. "Creamos un vínculo muy muy especial y desde entonces nunca nos hemos separado", añade.

La relación entre Miguel Ángel y la Tata dio un vuelco durante el confinamiento. El actor y la persona más importante de su vida pasaron la cuarentena juntos, afianzando aún más su bonita relación. Fue ahí cuando a Muñoz se le ocurrió filmar el día a día junto a la Tata, asegurando que aquello era carne de documental. Ahora, tras meses desde su estreno en cines, 100 días con la Tata llega a Netflix.