La grave acusación de Miguel Frigenti a José María Almoguera en 'GH DÚO 3'

La convivencia no es sencilla en cualquier casa y en GH DÚO 3 se están viendo los estragos de juntar a varias personas que no se conocen en un mismo espacio 24 horas al día. Las diferentes personalidades hace que la convivencia sea difícil y es normal que haya de vez en cuando momentos de tensión. El último enfrentamiento ha tenido como principales protagonistas a Miguel Frigenti y a José María Almoguera.

La conversación surgió a partir de un comentario que hicieron Óscar Landa y Miguel Frigenti acerca de María Sánchez, conocida como 'la jerezana', ellos achacaban que la joven no paraba de debatir las nominaciones durante todo el día. Ante estas acusaciones, José María no ha dudado en defender a su pareja y ha saltado diciéndoles que no les gustaba ni la forma en el que explicaban la situación ni las formas.

Miguel Frigenti no se ha mordido la lengua y ha descargado toda su rabia contra el hijo de Carmen Borrego. "Vienes de cura y eres un coñazo. Vas de educadito, y a mí ya me ha educado mi señora madre que vienes aquí dando ejemplo y tienes mucho bajo el pelo", le gritó Frigenti a Almoguera. "No eres el padre de nadie no pongo verde en un plató como tú y dar exclusivas. A ti te encanta despellejar a tu madre en un plató ¿quieres golpes bajos?", continuaba el periodista.

La discusión iba subiendo de tono y el ambiente se iba caldeando cada vez más y José María no se quedaba callado ante las acusaciones que había vertido Frigenti sobre él. "Educado es poco. Cada uno se queda como es", respondía José María quien se defendía de las críticas de Frigenti. "¿Despellejar de qué? Si leyeras y vieras más, verías que no. Estás mal informado", concluía el sobrino de Terelu Campos.

Frigenti culpa a Dani Santos de su discusión con José María Almoguera

Miguel Frigenti ha reconocido haberse sentido mal tras la discusión y los golpes bajos propinados durante esta al hijo de Carmen Borrego y no dudaba en confesarlo. "Tuve una discusión con José María de la que me arrepentí y pedí perdón y todo viene del viernes, cuando discutí con Dani que es tóxico y me llevó al límite. He pasado un fin de semana de tensión", explicaba el periodista.

Dani Santos no quiso quedarse callado cuando escuchó la excusa de Frigenti y no dudó en responderle. "Yo estaba tranquilamente y empezó a insultarme, me llamó Satanás, se metió con mi religión, me dijo que soy un envidioso... yo no tengo envidia de nadie. Que me diga que soy un envidioso... Él se atreve decirme que soy un provocador cuando al día siguiente, en la hora de la comida con los ánimos como estaban de mal, me imitó", explicó Santos.

Palabras que no parece creer Frigenti que lo llamó mentiroso y Óscar tampoco le daba credibilidad y afirmaba que él practica su misma religión. Miguel y Óscar han mostrado ya sus cartas y han declarado la guerra a "los famosos" con los que conviven en la casa de Guadalix de la Sierra.