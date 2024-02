Eva González desprestigia a Cayetano con lo que ha dicho sobre su hijo en común

Eva González y Cayetano Rivera han llegado a un acuerdo en cuanto al futuro de su hijo, Cayetano, decididos a que no siga los pasos del torero. La presentadora se pronunció al respecto durante la presentación de Sueños de libertad, la nueva serie diaria de Antena 3. A pesar de la separación entre ambos a finales de 2022, han demostrado unidad en la crianza de su hijo, priorizando su bienestar.

Eva González ha hablado sobre sus propios sueños, expresando gratitud por poder cumplirlos gracias a la libertad de hacer lo que realmente le apasiona. Sin embargo, ha destacado que su sueño más grande es su hijo, Cayetano, y afirmó que su corazón está completamente volcado en él.

La presentadora reapareció días después de que su ex, Cayetano Rivera, toreara en Moralzarzal en una corrida especial, donde el pequeño Cayetano sorprendió al lanzarle un ramo de flores. Durante el evento, el torero declaró públicamente que, aunque su hijo entiende el mundo del toro, no desea que siga su camino como torero. Eva González respaldó completamente esta decisión: "Estoy súper de acuerdo con Cayetano en que nuestro hijo no siga sus pasos".

En cuanto a su vida sentimental tras la separación, Eva ha revelado ser discreta al respecto: "Tengo mi corazón muy lleno y estoy muy feliz con mi niño, mi trabajo, mi familia y mis amigos. Nada más". Ante la pregunta sobre la relación de su ex con María Cerqueira, se mantuvo igual de reservada, afirmando que no sabe nada al respecto y que no ha tenido tiempo de estar al tanto debido a sus compromisos laborales. Eva González demuestra madurez y respeto hacia la vida personal de quienes la rodean, mostrándose enfocada en su propia felicidad y la de su hijo.