El estrecho vínculo entre Ester Expósito y este famoso locutor de radio

La conocimos en Élite y ahora es una de las actrices por excelencia de nuestro país. Ester Expósito es un auténtico todoterreno de la interpretación. Ahora, la actriz promociona Venus, un thriller de terror que llegará a las salas la próxima semana. Lo que nadie se esperaba es que, con motivo de las entrevistas de promoción de la película, descubriríamos su estrecho vínculo con un famoso locutor de radio de nuestro país.

Una de las entrevistas más personales se la ha realizado Ángel Expósito, director y presentador de La Linterna de Cope y tío de la actriz. "Esta es una entrevista muy rara", ha asegurado el locutor al empezar la emisión de la conversación. El presentador, de lo más sonriente, ha presentado a su sobrina como lo que es, una gran actriz. Pese a la promoción de su película, Ángel se ha tomado la licencia de hacer diversas bromas a Ester, explicando algunas de las confidencias familiares más secretas.

#AUDIO 🔊 Ester Expósito revela a su tío Ángel Expósito el motivo por el que sus padres le regañan en casa: "Me define" https://t.co/mg0us6WchB — La Linterna (@linternacope) November 19, 2022

La actriz ha desvelado que sigue viviendo con sus padres, con quienes tiene una muy buena relación. De hecho, la madre de Ester, Cecilia, ha entrado en directo al programa para regañar a su hija por ser muy desordenada en casa. "Os voy a matar, pero lo reconozco, soy un desastre", ha confesado entre risas la actriz.

"Se preocupan mucho por mí y viven todo muy intensamente, lo bueno y lo malo", ha detallado Ester Expósito. En la entrevista, la sobrina de Ángel Expósito ha aprovechado para hablar de su carrera profesional y del precio a pagar por la fama. "No me imaginaba tanto el día a día. Me imaginaba el tipo de proyectos que quería hacer, a dónde quería llegar, me imaginaba una carrera madura y de largo recorrido. Imaginaba trabajar con mis ídolos, aquello era mi ilusión", ha asegurado.

Entre las cosas que ha aprendido, destaca el mantener su vida privada alejada de los medios de comunicación. En la actualidad, Ester comparte vida con el actor Nico Furtado, con el que lleva cerca de un año de noviazgo. Pese haber posado juntos públicamente, la actriz no ha querido dar más detalles de su relación.