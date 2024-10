Las duras declaraciones de Jennifer Lopez sobre su divorcio con Ben Affleck: “Me sentía sola, asustada y triste”

Jennifer Lopez ha dado una sincera entrevista en la que, por primera vez, se ha atrevido a hablar abiertamente de su divorcio de Ben Affleck. La separación se hizo oficial a finales de agosto, justo en la fecha que habrían celebrado su segundo aniversario de boda. Desde entonces, han circulado diversas teorías sobre las razones que llevaron a la ruptura, pero ahora es la propia JLo quien ha compartido sus sentimientos y reflexiones sobre este difícil momento en su vida.

Durante la entrevista, la cantante expresó que este verano se sintió obligada a alejarse porque necesitaba un tiempo para sí misma. Reconoce que ha atravesado una etapa complicada en la que se sintió “sola, asustada y triste”. Sin embargo, también ha encontrado la fuerza para sobreponerse y buscar la felicidad en su interior. “Estar en una relación no me define”, declaró, dejando claro que no puede depender de otros para encontrar su propia alegría. La artista reflexionó sobre cómo solía pensar que era feliz, pero se daba cuenta de que estaba buscando en los demás lo que debía encontrar en sí misma.

Jennifer Lopez y Ben Affleck / Getty Images

Al reflexionar sobre su vida, Jennifer dijo que su mundo se sintió como si estuviera “explotando”. Se ha embarcado en un proceso de introspección, analizando sus errores y aprendizajes. Afirmó que, tras enfrentar momentos de decepción y dolor, ha llegado a conclusiones sobre lo que realmente importa: quererse y valorarse a uno mismo. “No es hasta que pasas por momentos increíblemente duros que estas cosas comienzan a volverse clarísimas”, comentó.

La artista también habló de cómo su perspectiva sobre el amor ha evolucionado. Jennifer ha aprendido que el amor verdadero no solo debe brindarle seguridad, sino que también debe incluir la aceptación de sus imperfecciones. “Alguien que te ama de verdad te ayudará a sanar esas partes de ti misma”, aseguró. A pesar de sus descubrimientos sobre el amor, JLo ha bromeado al decir que le ha tomado “treinta años” darse cuenta de que no necesita una relación para sentirse completa.

A pesar de su divorcio, Jennifer ha encontrado consuelo en su música. Recientemente, en un evento relacionado con los American Music Awards, expresó que la música tiene el poder de sanar e inspirar. Mientras tanto, se encuentra en medio de los trámites de separación de Ben Affleck, aunque han sido vistos juntos, mostrando que aún mantienen una relación cordial por el bienestar de sus hijos. Sin embargo, la falta de un acuerdo prenupcial ha complicado el proceso, y se prevé que el final legal de su matrimonio tardará en llegar.