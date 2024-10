Dulceida desvela los problemas durante su parto y lanza un duro mensaje: “A estas personas os mando a la mierda”

El pasado 15 de octubre llegó al mundo Aria Paul Domenech, la primera hija de Dulceida y Alba Paul. La conocida influencer reaparecía en redes sociales para anunciar la feliz noticia, compartiendo su emoción con millones de seguidores. En su mensaje, Dulceida dejaba claro que estaba “alucinando y explotando de amor” por la llegada de su hija. Sin embargo, no todo fue tan idílico como sus seguidores podían pensar, ya que el parto estuvo marcado por una complicación que obligó al equipo médico a tomar una decisión inesperada.

A través de su perfil de Instagram, Dulceida ha contado en detalle el contratiempo que sufrió durante el nacimiento de Aria. En un principio, la influencer y su pareja tenían planificado un parto vaginal, pero las cosas no salieron como esperaban. Según ha relatado, tras varias horas de contracciones, llegó al hospital sin dilatación suficiente para un parto natural. “Me ha pasado lo mismo que le pasó a mi madre conmigo, que no dilataba nada”, comentó sorprendida en sus historias de Instagram.

Finalmente, tras un agotador proceso, los médicos decidieron realizarle una cesárea, lo que la dejó algo frustrada al día siguiente. “No me podía levantar, no podía estar con la bebé, no le podía cambiar el pañal”, confesaba abiertamente, dejando claro que el postparto está siendo más complicado de lo esperado. A pesar de este revés, Dulceida no ha dejado de mostrar su alegría y emoción por el nacimiento de Aria.

Apenas unos días después de dar a luz, Dulceida se vio envuelta en una polémica en redes sociales. La primera imagen que compartió con su hija Aria desató una avalancha de críticas. En la foto, Dulceida aparece sosteniendo a su bebé con una mano y un fuet con la otra, lo que llevó a algunos a acusarla de haber usado la imagen de su hija para una colaboración publicitaria.

Molesta por la controversia, la influencer no dudó en defenderse con contundencia: “Es indignante que una mujer que acaba de ser madre tenga que desmentir cosas tan absurdas”, escribió. Y añadió: “Nunca haré publicidad con mi hija, ¡jamás!”. Su enfado fue tal que terminó su mensaje lanzando un dardo a sus haters: “A estas personas os mando a la mierda y sigo feliz con mi vida”.