La discusión entre Mercedes Milà y su sobrino: "William Levy es muchísimo más guapo que tú"

Mercedes Milà se recupera de su lesión de hombro en familia. Tras pasar por quirófano, la presentadora se somete a intensas jornadas de rehabilitación, siempre supervisada por su equipo médico. Siendo consciente de que durante unas semanas no estará capacitada para acciones cotidianas del día a día, la catalana se ha refugiado en su familia, que cuida de ella en estos momentos.

A través de sus redes sociales, Mercedes Milà presenta muy a menudo a los integrantes más jóvenes de su familia. En esta ocasión, Bruno Milà, uno de sus sobrinos, ha sido el protagonista de sus historias de Instagram. La presentadora ha protagonizado una divertida discusión con el joven de veintiún años mientras este preparaba la cena. "Vaya corte de pelo te has hecho, sobrino, no se puede aguantar", ha espetado la periodista entrando a la cocina. "Después de salir en una revista de corazón y te haces este corte espantoso", ha continuado entre risas.

"Pídeme perdón, esto es una obra de arte", le ha contestado su sobrino mientras cocinaba la cena. "Hoy haré cena para ti y luego para mí. Me estoy preparando cuatro pechuguitas", le ha explicado, a lo que la presentadora ha reaccionado de manera muy sorpresiva. "¿¡Cómo?! ¿Las cuatro para ti?", ha gritado Mercedes de manera divertida, girándose a cámara para hablar con sus seguidores. "Yo no sé si a vosotras os pasa con vuestros hijos o sobrinos, pero es que este hombre come una barbaridad. Come muchísimo más de lo que yo he visto comer a alguien en mi vida. El otro día cenamos una sopa de verduras y una tortilla francesa, él de dos huevos, yo de uno. ¡Se quedó con hambre y se hizo un arroz a la cubana!" ha detallado, resaltando su vis cómica.

"Yo no conozco a nadie que coma tanto como tú. Bueno, William Levy come más que tú, pero él es muchísimo más guapo", ha añadido, causando una gran carcajada en su sobrino. Sin duda, el menú de la cena era de lo más completo. Pechugas de pollo, crema de calabacín y una ensalada de tomates del huerto de la Milà protagonizaban la cocina. "No me quedaré satisfecho, así que yo me haré otra cosita", ha pinchado el sobrino a su tía, que ha gritado un gracioso "que Dios nos coja confesados, porque no tengo presupuesto para esto".