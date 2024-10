David Broncano sorprende por lo que dice sobre Carlos Sobera y El Gran Wyoming en directo

David Broncano ha hablado recientemente sobre la competencia entre los programas de la franja horaria en la que participa, mencionando especialmente a El Gran Wyoming de El Intermedio y a Carlos Sobera de First Dates. Durante una emisión en directo de La Revuelta, el programa que lidera en audiencias, Broncano aprovechó para felicitar a ambos presentadores por los buenos resultados de audiencia de sus respectivos programas, a pesar de su llegada a la misma franja horaria. Este gesto, que buscaba resaltar la camaradería en lugar de la rivalidad, surgió de manera espontánea en medio de una entrevista con el actor Hovik Keuchkerian.

Todo comenzó cuando Keuchkerian sorprendió a Broncano mencionándole un saludo de parte de Pablo Motos, presentador de El Hormiguero en Antena 3. “Pablo te manda saludos”, le comentó el invitado, generando la curiosidad del presentador de La Revuelta. Intrigado, Broncano le preguntó: “¿Qué saludos me manda Pablo, qué te ha dicho?”. Sin embargo, Hovik mantuvo el misterio sobre el contenido exacto de la conversación que tuvo con Motos, limitándose a decir que el comentario fue positivo. “Nada, estuvimos comentando, no te voy a contar qué me dijo. Me dijo cosas buenas”, reveló el actor. La actitud positiva de Motos hacia Broncano fue bien recibida por este último, quien aprovechó la ocasión para reflexionar sobre la percepción de competencia entre los distintos programas.

Hovik Keuchkerian y Milena Smit en 'La Revuelta'

David Broncano se mostró tajante al afirmar que, a pesar de la percepción externa de una rivalidad, no hay tal enfrentamiento desde su punto de vista. “Es verdad que se está llevando desde fuera que hay una pelea, pero por nuestra parte no la hay. Nosotros hacemos un programa, ellos otro. Todo está bien”, comentó el presentador. Broncano destacó que la coexistencia de diferentes programas en la misma franja horaria no debería entenderse como un enfrentamiento, sino como una oportunidad para que cada uno brille por su cuenta.

Asimismo, Broncano dedicó unas palabras de reconocimiento a los buenos resultados de First Dates y El Intermedio. “Nosotros hacemos un programa, ellos otro, y ayer me dio alegría porque al focalizarlo solo en algo que son dos programas, el resto había quedado como que no se habla de ellos y anoche todo el mundo, esto es bonito para todos, como que El Intermedio y First Dates hicieron como su máximo de temporada. Ayer todo el mundo hizo mucha audiencia”, explicó. Este comentario subrayó la importancia de reconocer el trabajo y el éxito de todos los programas de la franja horaria, y no solo el propio.

Con estas declaraciones, David Broncano mostró su aprecio por el trabajo de sus colegas y dejó claro que su intención es la de fomentar un ambiente de colaboración y respeto en la televisión, alejándose de la idea de una competición entre programas.