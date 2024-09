David Broncano planta cara a Ana Rosa Quintana y la deja por los suelos

RTVE ha presentado en el FesTVal de Vitoria una de sus grandes apuestas de la temporada. La Revuelta, la versión de La Resistencia para La 1, llega el próximo lunes a la televisión pública. Con David Broncano a la cabeza, el formato que daba carisma a Movistar+ aterriza ahora en TVE para intentar plantar cara a Pablo Motos, que continúa imbatible con El Hormiguero en Antena 3. Sin duda, la presentación ha contado con máxima espectación de los periodistas acreditados, que hemos podido conversar con el jiennense.

David Broncano ha contestado a las preguntas de la prensa, poniendo el foco en la polémica que surgió entorno a su fichaje por la pública. Medios y pseudomedios de extrema derecha difundieron intencionadamente que la llegada de David Broncano al ente público había sido una decisión expresa de Pedro Sánchez y el Gobierno de España, con la intención de debilitar a El Hormiguero. Siendo el programa de Pablo Motos un altavoz de la derecha, se buscaba malintencionadamente situar a Broncano en una posición de trato de favor por parte de Moncloa.

David Broncano en su intervención en el FesTVal

Así pues, David Broncano ha querido rebatir este argumento. El de Jaén ha recalcado que es completamente mentira que La Revuelta sea un producto impulsado por Pedro Sánchez. De hecho, ha recalcado que nunca ha hablado con el Presidente y que no tienen ninguna intención de invitarle como invitado al programa. Una de las periodistas que criticaron que Broncano fuese un producto fruto de Moncloa fue Ana Rosa Quintana. Ante sus polémicas declaraciones, David Broncano ha querido dar respuesta de la manera más contundente.

""No ha sido una estrategia de Moncloa. Ana Rosa se equivoca, o no lo sabe o lo modifica porque le interesa", ha respondido David Broncano. "Eso se ha dado por hecho desde el principio, lo he dicho antes, lo he dicho todo el rato. Y no es verdad, estamos aquí porque TVE nos ha enseñado una propuesta como otras muchas cadenas, y hemos decidido estar aquí", ha añadido.

En cuanto a invitar a Ana Rosa Quintana a La Revuelta, el presentador ha sido de lo más jocoso. "Sí, la podría entrevistar. Lo que pasa es que no sé… siendo un programa vergonzoso, no sé si ella va a querer estar ahí. Pero sí, no la conozco, y bueno, si quisiese venir, sí, pero desde luego se equivoca, en eso se equivoca. O no lo sabe o lo modifica porque le interesa, pero no es así", ha remarcado.