David Bisbal felicita por su cumpleaños a su padre enfermo de Alzheimer

David Bisbal es uno de los cantantes andaluces y españoles que más éxito cosechan a día de hoy y es que el que fuera concursante de la primera edición de Operación Triunfo ha sabido consolidar su carrera musical y estar presente en el panorama musical actual a pesar de los años que han pasado. A sus 45 años el almeriense vive uno de sus momentos más dulces a nivel profesional y personal y es que la vida le sonríe al andaluz ya que no le falta trabajo y en cuanto a su vida personal ha encontrado la estabilidad que buscaba de la mano de Rosanna Zanetti, con la que tiene dos hijos. También tiene una hija más mayor con Elena Tablada con la que comparte custiodia.

En su vida personal todo va viento en popa pero lo cierto es que como suele suceder, no todo va lo bien que le gustaría a uno y siempre hay alguna batalla que luchar. En el caso de David Bisbal es el Alzhéimer que padece su padre desde hace unos años, aunque esto no desanima al cantante y aprovecha cada ocasión que tiene para poder disfrutar de su progenitor. En esta ocasión ha querido rendirle un bonito homenaje en las redes sociales con un mensaje muy tierno.

"Volveremos a recordar viejos tiempos juntos, quién sabe, también volveremos a construir nuevos tiempos. Pepe, ¡feliz cumpleaños! Estás más fuerte que todos nosotros juntos. #83". Con esta felicitación de cumpleaños y unas imágenes en las que se ven al padre y al hijo abrazados, demuestran el cariño que le tiene Bisbal a su padre y que aunque la enfermedad hace mella en su progenitor eso no drena las ganas del cantante de seguir compartiendo momentos juntos a pesar de que su padre no se acuerde ni de quién es él.

En el documental de David Bisbal que se estrenó en 2023 en Movistar +, se celebraban los 20 años de carrera de este "triunfito" que ha ido progresando en la industria musical y ha llegado a ser uno de los artistas más respetados del país. Pero durante este largometraje, Bisbal abre una rendija a su vida privada y muestra un momento muy tierno e íntimo con su padre en el que ambos cantan un trozo de una canción juntos y el cantante se emociona al ver que su padre es capaz de reconocerse como el boxeador famosos que fue en su día.

En unas de las pocas veces que el artista andaluz se ha pronunciado acerca de la enfermedad de su padre dejo unas bonitas palabras en Europa Press: "uno no sabe qué piedras te puedes encontrar en el camino, pero las que me encuentre en el camino hay que sortearlas". "El está bien, desgraciadamente no se acuerda de nosotros", es la gran pena que sufren tanto Bisbal como el resto de su familia, por eso es tan importante para ellos ver que cuentan con la figura paterna un año más a pesar de las circunstancias.