Cristina Pedroche vuelve a utilizar su amuleto de la suerte en su segundo embarazo

Cristina Pedroche está embarazada de su segundo hijo, hace menos de dos años, fue madre por primera vez junto al chef Dabiz Muñoz desde entonces la vida de la pareja ha dado un giro de 180º y para la presentadora de televisión, la maternidad se ha convertido en su prioridad como ya lo ha hecho saber en el reality de Netflix que gira en torno a la figura de su marido.

Pedroche afronta este segundo embarazo con una perspectiva diferente y es que al ser su hija Laia menor de dos años, requiere mucha atención y aún no ha conseguido que duerma una noche entera, algo que sin duda, le pesa ahora mucho a la presentadora que ve como su estado avanza y su cansancio también, pero no puede reducir el ritmo con su primera hija. "Juradme, por favor, que en algún momento los niños duermen del tirón. Ojalá lo hiciera antes de que viniera el otro porque si no, no sé cómo me voy a apañar durmiendo con los dos. Venga, que todavía me quedan cuatro meses y lo mismo sucede", escribía en sus redes sociales durante el fin de semana.

A pesar de que este embarazo está teniendo muchas novedades, hay una tradición que Cristina Pedroche ha querido mantener intacta. La joven es vista frecuentemente con un llamador de ángeles que suele llevar colgado. Este amuleto es muy especial para la madrileña y es que ya lo llevó durante todo el embarazo de su primera hija y en esta ocasión ha querido volver a llevarlo.

El llamador de ángeles es una joya que usan muchas embarazadas durante el periodo de gestación y se trata de un colgante que tiene una esfera y en su interior suele albergar un pequeño cascabel que al moverse suena. La leyenda cuenta que este tipo de objetos no solo sirven para la protección del bebé y la madre, sino también pueden aportar bienestar y armonía.

Esta bola de maternidad suscitó mucho interés en el primer embarazo de Cristina Pedroche y fue la presentadora la que explicó en qué consistía este amuleto. "La esfera es como un sonajero que emite un sonido muy sutil cuando se mueve. Se dice que ese sonido relaja al bebé y que, cuando nacen, son capaces de reconocerlo. Dicen que se puede empezar a usar desde la semana 16, que es cuando empiezan a escuchar, yo lo llevo desde antes, porque me pareció precioso y sentía muy buena energía al llevarlo".

Una de las curiosidades de este amuleto al que tanto apego le tiene Pedroche es que: "Te lo tienen que regalar y nadie lo puede tocar, solo tú y tu bebé cuando nazca (lo puedes poner cerca de la cuna o regalárselo cuando se haga mayor)". Además, aseguraba que "protege la tripa de golpes porque, al estar por delante, hace como un escudo".