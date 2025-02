Las contradicciones de Anita en 'La isla de las tentaciones'

El papel de Sandra Barneda en La isla de las tentaciones es mediar entre las parejas que están participando y poniendo a prueba su amor en el programa. Durante su estancia en la República Dominicana, las parejas viven separadas y con varios tentadores del sexo contrario, por lo que caer en la tentación suele ser más fácil al no tener a tu pareja al lado. Los grandes protagonistas de esta edición son Anita Williams y José Carlos Montoya, la catalana y el sevillano son los que más juego están dando en su estancia en el Caribe.

Ha sido en la segunda hoguera de las chicas donde Anita ha vuelto a ser el centro de atención al derrumbarse cuando ha visto unas imágenes de Montoya con Gabriela, una de las tentadoras. La catalana se ha puesto a llorar al ver cómo la tentadora lamía a su novio y este no ponía ningún límite, algo inasumible para la joven.

Anita no ha querido seguir viendo las imágenes que había de Montoya y se ha retirado del grupo envuelta en lágrimas al ver a su novio dejándose querer por Gabriela a pesar de que Williams ya había caído en la tentación días anteriores con Manuel González, ex de Lucía Sánchez y tentador VIP de esta edición. "¡No puedo más, no puedo más! Qué asco. Me va a dar algo Sandra. Que no, que no, que no", sollozaba la catalana. Sandra Barneda le pedía por favor que volviese porque había cosas pendientes. "Tienes que venir porque las imágenes siguen", explicaba la presentadora.

Haciendo de tripas corazón, Anita se enfrenta a las imágenes en las que aparece Montoya muy acaramelado con la tentadora y Anita no puede contener su reacción. "No puedo más. Estoy ya flipando en colores. ¿Qué es esto? ¿Esto de verdad es una conexión?", se preguntaba en voz alta la catalana al ver que el comportamiento de su pareja con Gabriela adquiría un tono sexual. "Como te decía antes, me corroboro. Esta no es la persona con la que vine. Me está dando vergüenza", continuaba relatando Williams.

Ante esta tesitura, Sandra Barneda ha aprovechado para hacerle una pregunta a Anita que la ha dejado completamente anonadada. "¿Qué diferencia hay entre lo que hace Montoya que lo que haces tú?", la joven no ha sabido responder inmediatamente a la presentadora y se ha hecho un silencio sepulcral. Anita no parece ser consciente de su comportamiento o le resta importancia frente a lo que ve que hace Montoya. Una contradicción que la joven no considera que sea así.

"Yo de verdad tengo una conexión real y ellos es guarreo puro", ha contestado Anita tras pensarlo. "A la vista está que para Montoya no soy tan importante como él me decía. Las imágenes me van a marcar de por vida porque era una persona que no me lo esperaba. Es un cerdo de mucho cuidado", concluía Anita después de ver lo visto de su pareja.