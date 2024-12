Clan Pantoja desunido: Kiko Rivera pasa de ver a Anabel Pantoja en su último viaje

La relación de Kiko Rivera y Anabel Pantoja parece no estar atravesando el mejor momento. Los primos que hasta hace poco tiempo siempre se han mostrado muy unidos, parecen estar en momentos diferentes y eso ha quedado reflejado en el último viaje que ha hecho el DJ sevillano a Gran Canaria por un compromiso laboral. El hijo de Isabel Pantoja volaba hasta la isla aunque el viaje no duró mucho, no tuvo tiempo de visitar su prima Anabel, que ha sido madre recientemente.

Pantoja siempre ha sido defensora de su primo a capa y espada y es uno de los miembros más fieles de la familia a su tía Isabel, pero en esta ocasión, la familia por la que tanto se ha desvivido parece no estar para ella en uno de sus momentos más vulnerables. El 23 de noviembre, Anabel Pantoja daba la bienvenida al mundo a su pequeña Alma y lo hacía acompañada de su pareja, David Rodríguez. Como la sevillana ha contado en sus redes sociales, su pareja y su madre están siendo los pilares fundamentales en estos momentos tan complicados y es que la maternidad ha supuesto para ella un gran "choque de realidad".

Ni Kiko Rivera, ni Isa P, ni Isabel Pantoja se han acercado a conocer a la benjamina de la familia, algo que probablemente Anabel haya echado en falta. La sobrina de la tonadillera se ha volcado a lo largo de los años con los diferentes hijos de sus primos desde que nacieron, algo que por el momento ella no está viviendo por la parte de su familia paterna. Aquellos que sí que están arropando a la influencer son sus tías por parte de su madre. También ha recibido la visita de algunos amigos que quisieron sorprender a Anabel con una estancia corta para ver cómo estaba la joven tras el parto y conocer a la pequeña Alma.

En alguna ocasión, Anabel Pantoja ha pedido un poco de empatía a los medios y a los usuarios de redes, ya que ve que algunos opinan sin conocerla acerca de cómo lleva la maternidad. La sevillana quiso recalcar en uno de esos vídeos que tuviesen un poco de compasión porque vive lejos de su familia y su nueva situación le hace extrañar más su tierra natal, aunque se encuentre feliz en Canarias. La sobrina de Isabel Pantoja lleva viviendo allí seis años y por el momento está más que asentada y feliz de vivir en esta isla, aunque puede que con el tiempo vuelva a la península y a su Sevilla natal, donde sí que estaría arropada por el resto de su familia.