Carmen Alcayde pierde la batalla contra Montoya y se convierte en la última expulsada de 'Supervivientes 2025'

La última gala de Supervivientes ha sido de lo más intensa, Jorge Javier vaticinaba una noche de muchas emociones y así ha sido. Dos grandes amigos se enfrentaban en un duelo que parecía una final: Carmen Alcayde y Montoya vivían con gran nerviosismo la que sería su última noche juntos. Uno de ellos abandonaba el concurso de manera definitiva y el otro debía continuar la aventura. Los porcentajes han sido de los más ajustados y el expulsado ha salido de Honduras por una diferencia de poco más de dos puntos.

La tensión se palpaba en el ambiente cuando todos los concursantes estaban reunidos en la Palapa esperando conocer la decisión de la audiencia. Pelayo era uno de los que más inquieto parecía estar ante el resultado que estaba por venir. Carmen Alcayde o Montoya, esta era la elección que debía hacer el público de Supervivientes y por poco margen, la audiencia ha decidido que la expulsada fuera Carmen Alcayde. Una decisión que ha dejado muy descolados a algunos de los participantes del reality.

Carmen Alcayde se abrazaba a su gran amigo Montoya al conocer que él era el salvado de la noche y se ha mostrado feliz de haber llegado tan lejos en el concurso. La colaboradora de televisión fue expulsada anteriormente, pero tuvo la oportunidad de volver al reality después de que la audiencia tuviera que elegir entre Laura Cuevas y ella para ser una de las repescadas. La noche del jueves fue bastante agridulce para Carmen Alcayde y Montoya y es que en directo tuvieron una discusión que parecía dividir por completo a esta pareja inseparable que ha vivido todo un concurso juntos. A pesar de los momentos de tensión vividos entre ellos dos y Anita, consiguieron solucionar los problemas antes de conocer la decisión final acerca de quién se marchaba de la isla.

Así ha sido la despedida de Carmen Alcayde de 'Supervivientes'

Una vez se conoce qué concursante ha sido expulsado de manera definitiva, este tiene la oportunidad de despedirse tanto de Laura Madrueño, de la audiencia y de los compañeros y Carmen Alcayde ha aprovechado la oportunidad para dirigirse tanto a sus amigos: Anita y Montoya, como del resto de compañeros, algunos de ellos han sido sus enemigos y así los ha nombrado.

La colaboradora de televisión se ha querido referir a cada uno de los concursantes que se quedan en los Cayos Cochinos y les ha dedicado un mensaje muy sincero. "Escassi me has cuidado mucho, Borja con la comida no tengo palabras, Makoke me quedo con agua de coco". Alcayde ha querido hacer mención a los que ha considerado sus dos enemigos durante el concurso, Damián y Pelayo. "Damián y Pelayo, hemos sido enemigos, pero los enemigos se eligen, habéis estado a la altura y sé que ha sido un juego limpio. Si ha habido algo en lo que os he podido ofender, os pido disculpas", ambos se han sorprendido ante las palabras de la periodista y le han agradecido sus disculpas.

Por último, Carmen Alcayde se ha emocionado al hablar de sus dos pilares básicos en esta edición de Supervivientes: Anita y Montoya. "Anita, eres una mujer increíble", la catalana no ha podido evitar emocionarse al tener que despedirse de la colaboradora de televisión, aunque se alegraba de saber que se quedaba con ella el sevillano. Para el último lugar ha dejado a Montoya. "Montoya, has sido mi concurso, has sido mi vida. Tú has confiado en mí y gracias a ti me lo he creído. Te quiero muchísimo", afirmaba Carmen Alcayde. El sevillano se ha ido corriendo hacia ella para abrazarla mientras lloraba de manera desconsolada por tener que despedirse de su gran amiga.