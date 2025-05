Carmen Alcayde y Montoya enfrentados a menos de 24 horas para la expulsión de uno de ellos en 'Supervivientes 2025'

La recta final de Supervivientes 2025 se acerca y los concursantes viven estos días con más intensidad si cabe debido a que el tiempo en los Cayos Cochinos les va pesando. El hambre, la falta de sueño y las condiciones en las que viven provocan reacciones de lo más desmedidas y más cuando hay una discusión por medio. Esta vez los protagonistas de la historia han sido Montoya y Carmen Alcayde, los dos amigos que se han conocido y vuelto inseparables en la isla parecen estar más separados que nunca.

En la gala del martes, presentada por Carlos Sobera, se conoció quién era el salvado de la semana, Anita, y es que por primera vez en lo que va de concurso están nominados un "grupo entero". Es decir, Anita, Montoya y Carmen Alcayde han formado su bando y el resto de la playa es otro bando, pero el trío se ha mostrado unido frente a las disputas y en esta semana han visto como Pelayo los ha sacado a todos a la palestra. Después de las nominaciones del pasado jueves la tensión ha ido creciendo entre los tres amigos y Carmen Alcayde ha querido hacer las paces con el resto de compañeros por si sale definitivamente este jueves.

El comportamiento de la colaboradora de televisión no ha sido visto con buenos ojos por parte de Anita y Montoya que la han comenzado a tachar de falsa y que está aprovechando esta circunstancia para acercarse a personas que no la han tratado especialmente bien durante el concurso. La última gran bronca en este trío fue después de que Carmen Alcayde se acercara a Makoke y se reconciliase con ella y se diesen un abrazo, eso fue interpretado por la ex pareja como una traición y se lo han hecho saber a Alcayde.

La periodista se dio cuenta de que Anita y Montoya estaban hablando de ella en su ausencia y se dirigió a su gran amigo para decirle que "no hables de mí a mis espaldas". Esto ha provocado que el sevillano y la catalana saltasen y le dijesen lo que pensaban de ella a la cara. "Hace un minuto la estaba criticando", le ha espetado Montoya a Carmen Alcayde. El de Utrera no entiende que la colaboradora haya acercado posturas con Makoke y Carmen Alcayde no considera que esa reconciliación tengan nada que ver con que Makoke haya hecho cosas mal dentro del concurso.

La conversación fue subiendo de tono y la colaboradora de televisión se vio sobrepasada por la situación y acabó marchándose del lugar, envuelta en lágrimas. "Yo no quiero ganar, me quiero ir de aquí ya", afirmaba Alcayde bastante molesta con la situación y lo reiteraba mientras se desplazaba por la playa. "Me quiero ir a mi casa, me quiero ir. Ni enemigos, ni amigos, ni nada". Después de este rifirrafe ambos han tenido a bien sentarse y disculparse por la discusión.

Montoya y Carmen Alcayde han hecho las paces. "Yo te apoyo en todo, sé que todos quieren que te vayas y me apoyan y piden a sus seguidores que me salven para que te vayas tú, pero a mí me da igual", afirmaba la periodista y Montoya por su parte comentaba que "hay que relajarse porque son 82 días y estamos susceptibles". Esta noche la audiencia decidirá quién de los dos concursantes es el que abandona de manera definitiva Honduras y regresa a España.