Carlo Costanzia envuelto en una polémica por una supuesta agresión a un paparazzi

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia están viviendo con mucha ilusión sus primeros meses como padres primerizos. A finales de año, daban la bienvenida al mundo a su hijo Carlo Costanzia y aunque la pareja quiere pasar desapercibida, no siempre consiguen su objetivo. Este fin de semana, el nombre del padre del bebé salía a la palestra y de nuevo, envuelto en la polémica, con la excepción de que esta vez el protagonista se ha querido pronunciar al respecto.

Durante la emisión del programa Fiesta, uno de los paparazzi que estaba presente en el plató afirmó haber sido agredido por Carlo Costanzia cuando este le tiró unos huevos por la ventana aprovechando el momento en el que su pareja, Alejandra Rubio no estaba en casa. Esta grave acusación por parte del fotógrafo ha traído cola y los aludidos han reaccionado a este testimonio.

Marisa Martínez Blázquez hablaba en nombre de Alejandra Rubio y negaba que esos hechos se hubiese producido y además, afirmaba que su pareja no estaba en el domicilio en el momento en el que el fotógrafo dice que ocurrió esa supuesta agresión con comida. Esta negativa puede llamar la atención porque fue ese mismo cuando Mar Flores, madre de Carlo, visitó a su nieto en la casa que la pareja comparte desde hace unos meses.

Durante el domingo, el actor ha reaparecido y ha querido dejar claro cuál es su postura ante la situación que se encuentra, ha querido hablar con la prensa y lo ha hecho en un tono serio y enfadado. "Acusar a una persona de una supuesta agresión es algo bastante grave, más en mi situación, más sin haber denuncia, más sin pruebas, os pediría que aclararais bien las cosas", decía el hijo de Mar Flores.

Consciente de que hay que "dar contenido a los programas y que nos hemos tenido la mejor relación desde nuestro principio", el modelo ve la acusación "un poco kafkiano y fuera del mundo". No ha querido desaprovechar la oportunidad para dejar claro que es totalmente inocente de eso que se le acusa: "Nadie ha tirado huevos, comida no tiro y si tengo algún problema sabéis que os lo digo" y ha advertido que va a tomar medidas legales: "Por desgracia tendré que tomar medidas necesarias para que no salgan estas cosas porque una agresión es una cosa bastante grave y más en mi situación", sentenciaba el joven modelo.

La pareja está atravesando uno de sus mejores momentos y no dudan en hacerlo público a través de las redes sociales, donde se muestran muy acaramelados. La relación de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ha sido muy comentada porque llevaban pocos meses saliendo cuando se convirtieron en padres, pero parece ser que esta nueva etapa está afianzando la pareja. Los dos, a pesar de ser personajes públicos, han querido brindarle a su hijo la oportunidad de estar al margen de los flashes, al menos de momento, para que pueda tener una infancia de lo más normal.