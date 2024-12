Alejandra Rubio presume de cuerpazo después de haber dado a luz hace menos de un mes

Alejandra Rubio parece ir volviendo a la normalidad poco a poco tras su recién estrenada maternidad. La hija de Terelu Campos aparece de cuando en cuando en redes sociales para mostrar cómo es su nueva vida desde la llegada de su hijo Carlo. Apenas se conocen datos de cómo es el bebe de Rubio y Carlo Costanzia porque la pareja prefiere reservar la privacidad de su retoño recién nacido. Estas primeras semanas como padres están siendo todo un reto en cuanto a aprendizaje y es que ambos tenían mucha ilusión porque ese momento llegase.

La maternidad genera muchas expectativas y más cuando las madres son caras conocidas del papel couché, así ha sido en el caso de Alejandra Rubio que apenas hace un mes que se ha estrenado como madre y ya hay quienes se preguntan que cuándo volverá al trabajo. Lo cierto es que aunque podría disfrutar de su baja de maternidad como el resto de mujeres, la hija de Terelu no ha dejado pasar mucho tiempo para comenzar su vuelta a la rutina previa al bebé.

En uno de los últimos vídeos que ha subido la influencer haciendo publicidad de unos parches para la cicatriz de la cesárea, se puede ver como muestra el abdomen casi plano. Toda una hazaña cuando hace menos de un mes que fue madre y es que la genética además de los cuidados durante el embarazo han sido la garantía para que Alejandra Rubio se encuentre en tan buena forma actualmente.

En este vídeo, la nieta de María Teresa Campos ha desvelado a sus seguidores que "os tengo que confesar que el posparto me daba bastante miedo. No solamente a nivel psicológico, sino también a nivel físico", añadía la joven al comienzo del vídeo. Afirma que no todo salió como ella esperaba en el momento del parto. "Porque lo que comenzó siendo un parto natural acabó siendo una cesárea y con una cicatriz que no sabemos cómo va a quedar", comenta preocupada la influencer. A pesar de este contratiempo, la joven se encuentra muy bien y bastante recuperada, además de feliz de poder disfrutar de su familia a tiempo completo.

Recientemente, se ha podido ver a Terelu Campos visitando a su hija y a su nieto, y afirmaba que está encantada con su nuevo papel de abuela. Como ella ha estado en la situación de su hija con anterioridad comentó a la prensa que no quiere ser una carga para los padres primerizos. "Les doy su espacio, más del que os imagináis, eso es importante. Yo estoy para ayudar, yo no estoy para ser una carga. Estoy para liberar. He estado en el momento que he tenido que estar y sigo estando en los momentos que tengo que estar, encantada de la vida", afirmaba Terelu.