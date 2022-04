Esta famosa actriz y presentadora ya tiene vestido de novia para su boda

Se acerca el buen tiempo y por ende la temporada de bodas, bautizos y comuniones. Como cada año, un puñado de celebridades se preparan para darse el sí quiero ante los suyos, trascendiendo los detalles de los encuentros nupciales a los medios de comunicación. Es el caso de Sonia Ferrer. La actriz y presentadora catalana está a cuatro meses de casarse con el amor de su vida, Sergio Fontecha, un apuesto Policía Nacional que apareció en la vida de Sonia cuando más le necesitaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sonia Ferrer (@soniaferrer)

Con la boda a la vuelta de la esquina, Sonia Ferrer ya sabe todos los detalles del vestido que lucirá en el día más importante de su vida. Acompañada por la persona más especial para ella, su hija Laura, la presentadora ha aprovechado las vacaciones de Semana Santa para probarse por fin el diseño que lucirá el próximo 30 de junio.

Sonia se ha mostrado muy ilusionada. "Estoy con ganas de que llegue el día", ha explicado la presentadora. En cuanto al vestido, Ferrer asegura que "será precioso, es exactamente lo que yo buscaba y además me he dejado asesorar con los mejores". Pese a ello, no ha querido dar ningún detalle de cómo será el vestido que portará su gran día.

"No estoy nerviosa, por ahora solo tengo impaciencia, ganas y mucha ilusión", ha remarcado la colaboradora de programas como Ya es mediodía o Está pasando. Tras varias horas en el interior, madre he hija salieron muy ilusionadas y con una gran sonrisa en el rostro que refleja que la primera prueba del vestido ha ido a la perfección. Sin duda alguna, los nervios y la impaciencia están a flor de piel, pero el secretismo sigue reinando en relación a los detalles del encuentro. Veremos si Sonia Ferrer desvela algún secreto de cómo será la boda con el hombre de su vida.