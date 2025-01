El ataque velado de Belén Esteban a Jesulín de Ubrique

Belén Esteban lleva años sin hablar de su hija Andrea porque la joven así se lo pidió a su madre. Tras más de diez años de quejas, reproches y ataques a Jesulín de Ubrique por no hacerse cargo de la hija que comparten el torero y Belén Esteban, la colaboradora de televisión aparcó todo el resentimiento que guardaba hacia el padre de Andrea y decidió guardar silencio por el bien de su hija. Esta decisión no siempre ha sido fácil y en esta ocasión la presentadora de Ni que fuéramos shhh le ha soltado una gran pulla a su ex.

Durante la emisión del programa, los colaboradores estaban hablando acerca de la relación entre padres e hijos y abuelos y nietos, motivado por el comentario que ha hecho en GH Dúo José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego. Este afirmaba que quería más a su abuela, María Teresa Campos que a su madre, Carmen Borrego. Comentario que no ha pasado desapercibido para Kiko Matamoros y decía "no se le rompió el corazón a Carmen oír decir a su hijo que quería más a la abuela que a la madre. ¿Qué has hecho para que esto sea así?". Momento idóneo en el que Belén Esteban aprovechaba para meter baza contra Jesulín.

La de Paracuellos del Jarama ha dejado bien claro cuál es la relación entre su hija y su madre. "Entre ellas mi madre, mi madre vamos adoración. Te digo que hay circunstancias, que hay nietos y nietas que quieren más a su abuela. Yo lo entiendo y bien orgullosa que estoy. Muy orgullosa, de que mi hija quiera más a su yaya que... ¡Vamos!", comentaba Belén.

Belén Esteban no ha querido mencionar directamente en ese comentario a Jesulín de Ubrique, pero sí que deja ver que la relación que tiene su hija con su abuela que la que tiene con su padre. Esteban siempre le ha reclamado al padre de su hija que fuese una figura mucho más presente en la vida de la niña, sobre todo en su infancia, porque era parte esencial de su crianza, ante la negativa de este de tener un acercamiento con su primogénita, Belén solo ha tenido el apoyo de su familia para criar a Andrea.

La colaboradora está muy dolida con el último desplante que ha tenido el torero con su hija Andrea y así lo ha desvelado cuando Kiko Matamoros le ha preguntado que qué ha hecho Jesulín por su hija. "El de mi hija nada. Ganárselo a pulso. Por no hacer ni le ha llamado en estas Navidades. Si no lo digo reviento. Me callo por ella", sentenciaba Belén Esteban. A pesar de ser muchos los años que la colaboradora lleva bregando con este tema, aún parece dolerle los feos que le hace el torero a la hija que ambos tienen en común.