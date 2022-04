Ángel Llàcer cuenta su mayor secreto: así pudo arruinar una boda

Es actor, canta, baila y hace reír allá donde va. Con su faceta televisiva más viva que nunca, presente en los exitosos programas Tu cara me suena (Antena 3) y El Llop (TV3), Àngel Llàcer es la viva imagen del espectáculo en este país. A sus 48 años, el catalán es uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla. Es por ello que los programas se empeñan en invitarle como entrevistado, para que cuente sus divertidas anécdotas ante la audiencia. Es lo que hizo Xavier Sardà en Obrim Fil, su programa en la desconexión catalana de TVE. Lo que no sabía Sardà es que Llàcer se abriría tanto y contaría uno de sus mayores secretos mejor guardados.

En la entrevista, el popular rostro de la televisión se abrió en canal, explicando intimidades de su vida personal nunca antes desveladas. Con las bodas como temática vertebral del programa, Àngel quiso explicar que él y su pareja no pasaron por el alar, sino que organizaron "una fiesta del amor". "Yo iba de sevillana y él de cordobés", explica Llàcer, que acumula más de seis años de relación con su pareja.

En pleno debate sobre los enlaces nupciales, Àngel Llàcer recordó una anécdota que no dudó en contar. "Fui a una boda de un chico y una chica, que se casaban por la iglesia. Pues yo mantuve relaciones sexuales con el novio en el lavabo. El día de su boda", explicó el catalán, a lo que Sardà le contestó: "Nota mental: 'No invitar a Àngel Llàcer a tu boda". Llàcer asegura que esto pasó hace mucho tiempo, pero no siente ningún tipo de remordimiento. "La cosa no iba conmigo. Si yo estaba ahí y me están buscando, pues me encuentran", explicó, recordando el momento en el que, mientras mantenían relaciones "escuchaba que le llamaban (al novio) y pensaba: 'madre mía como nos encuentren…'".

La última vez que Llàcer habló de bodas fue junto a Chenoa como invitados de El Hormiguero. De hecho, el catalán le propuso a la mallorquina ser el padrino de su boda. Sabiendo el historial nupcial de Àngel Llàcer, no creemos que Chenoa esté dispuesta a compartir tanto con su compañero de mesa en Tu cara me suena.